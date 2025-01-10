Игровая регулировка

Разные подарки приберегли депутаты, сенаторы и чиновники для медиаиндустрии к концу прошлого года. Среди них — идея введения прокатных удостоверений для онлайн-кинотеатров, новый сбор с доходов от интернет-рекламы и др. Видеоигровые студии и разработчики анонс одного из подарков получили сразу после праздников: уже в январе их ждет очередное решение о защите граждан, в первую очередь детей, от деструктивного контента, анонсировал 9 января председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. В его аппарате мне вчера не ответили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Юрасова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Юлия Юрасова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

По традиции был проведен опрос, по его результатам 85% респондентов (подписчиков господина Володина) поддержали необходимость защиты детей от деструктивного контента в видеоиграх. На огонек грядущего регулирования отрасли заглянул и другой инициатор — заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Он не забыл напомнить о своей идее: «Механизмы для решения этой задачи заложены в нашем законопроекте о развитии геймдев-индустрии». Он был внесен в Госдуму в декабре и предполагает контентную маркировку видеоигр и ее экспертизу (см. “Ъ” от 11 декабря 2024 года). По словам моих собеседников, именно он будет принят в первом чтении на следующей неделе. Значит, поправки с учетом мнения рынка будут вноситься ко второму чтению: например, предложение ассоциации АПРИОРИ (включает VK Play, Astrum Entertainment и др.) об исключении из проекта определения внутриигрового имущества.

Также мои собеседники говорят об избыточности новых проектов по регулированию. Ведь еще не известны результаты эксперимента по добровольной маркировке игрового контента, который стартовал в прошлом году при участии крупнейших участников рынка (см. “Ъ” от 25 октября 2024 года). Это неоднократно повторяли и компании, но чиновники настаивали на проблеме свободной дистрибуции деструктивных видеоигр. На это же указывала и первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и предлагала выдавать видеоиграм прокатные удостоверения (см. “Ъ” от 13 декабря 2024 года).

Полагаю, уже можно говорить об окончании эпохи относительно свободной дистрибуции контента в отрасли видеоигр. В этом году ее в любом случае ждет регулирование, осталось лишь дождаться, кто успеет реализовать свою концепцию быстрее — Минцифры (подготовку законопроекта о поддержке отрасли анонсировал в феврале 2023 года глава министерства Максут Шадаев), Минэкономразвития (см. “Ъ” от 27 июля 2023 года) или многочисленные депутаты. Впрочем, не исключено и принятие всех инициатив при условии доработки каждой при участии видеоигровых компаний и ассоциаций. Именно этим сейчас занимаются участники рынка по декабрьскому законопроекту. А времени у них, как мы теперь знаем, совсем немного.

Юлия Юрасова