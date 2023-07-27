От самомаркировки надзора не оберешься

Минэкономики раскрыло участникам рынка видеоигр порядок реализации законопроекта об их маркировке: студии сами будут присваивать рейтинг продуктам, но затем его проверят надзорные органы. Критерии, по которым должна устанавливаться маркировка, пока непонятны участникам рынка. Вопросы вызывает и норма, по которой дистрибуция как немаркированных игр, так и игр, содержащих запрещенную для распространения в РФ информацию, станет незаконной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В Минэкономики 27 июля прошла встреча, на которой представители министерства обсуждали с российскими разработчиками видеоигр законопроект о введении маркировки видеоигр, рассказали источники “Ъ” на IT-рынке. На совещание были приглашены представители профильных игровых ассоциаций и компаний: Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ), VK, игровой студии Lesta, Game Art Pioneers и других. В Минэкономики “Ъ” пояснили, что проводят «обсуждения с бизнесом вопросов регулирования рынка компьютерных игр». Генпродюссер Game Art Pioneers Дмитрий Здесев подтвердил факт встречи. В VK отказались от комментариев.

По словам одного из источников “Ъ”, знакомых с деталями встречи, Минэкономики представило участникам версию законопроекта, а также пояснило предполагаемые механизмы его реализации. В частности, студии должны будут сами присваивать рейтинг своим продуктам. Проверкой маркировки займутся структуры Роскомнадзора: «Они смогут делать это либо по собственной инициативе, либо по заявлению любого физического или юридического лица, которое посчитает, что присвоенная игре возрастная маркировка неверна, либо обнаружит в видеоигре контент, распространение которого запрещено в РФ». В частности, речь идет об информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, способах совершения суицида, разжигании религиозной и межнациональной вражды, пропаганде ЛГБТ и так далее. В Роскомнадзоре “Ъ” не ответили.

Другой источник “Ъ” утверждает, что подобный подход «беспокоит разработчиков из-за потенциальной непрозрачности критериев», по которым Роскомнадзор будет оценивать продукты.

Например, непонятно, по какому принципу будут отбираться эксперты. Но есть положительные моменты. «Законопроект предполагает введение "зеленой маркировки" для игр, содержащих развивающие механики, например образовательные элементы или исторические экскурсы. Это поможет продвижению качественного контента»,— говорит глава РВИ Василий Овчинников.

Минэкономики приступило к разработке законопроекта о маркировке видеоигр в 2022 году вместе с Минздравом, Минцифры и Роскомнадзором (см. “Ъ” от 26 октября 2022 года). В начале июля «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с документом, писал, что разработка завершена, законопроект может вступить в силу в сентябре 2025 года.

В документе (копия есть у “Ъ”) помимо общего описания процедур маркировки (детали должны быть раскрыты в подзаконных актах) есть пункт, по которому распространение немаркированных видеоигр, как и тех, что содержат противоправную в РФ информацию, будет запрещено.

В пояснительной записке сказано, что законопроект «позволит снизить негативное воздействие игр, а также является шагом к предотвращению общественно опасных деяний».

В мировой практике есть несколько систем возрастных рейтингов для контента, в том числе компьютерных игр: американская ESRB или европейская PEGI. В зависимости от содержания контента он может быть ограничен для лиц определенного возраста, объясняет ведущий юрисконсульт практики интеллектуальной собственности ЮК ЭБР Спартак Хулхачиев: «Моделируя ситуацию отсутствия возрастного рейтинга, можно предположить, что к платформе-нарушителю могут применяться разные меры воздействия: предупреждение, замедление трафика или блокировка ресурса как крайняя мера». Но подавляющее большинство мировых площадок, добавляет он, «достаточно пристально следит, чтобы игры были маркированы возрастным рейтингом».

Источник “Ъ” в крупной русскоязычной студии подчеркивает, что если с точки зрения возрастной маркировки ситуация прозрачна и во всем мире критерии схожи, то норма, блокирующая дистрибуцию игр на базе запрещенной к распространению в РФ информации, вызывает вопросы — «в зависимости от страны приемлемое и осуждаемое может сильно различаться».

Никита Королев