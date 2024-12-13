Медиа прокатили

Уже два года власти обсуждают внедрение прокатных удостоверений для разных видов медиаконтента. Например, с идеей ввести такой механизм для видеоигр выступала первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова (партия «Справедливая Россия — За правду»). Советник президента РФ Елена Ямпольская в декабре предложила создать федеральный закон об издании и распространении книг в стране. Поводом стал факт, что фильмы в РФ распространяются после получения прокатного удостоверения, а книги — нет. Оставалось лишь наблюдать за комментариями пользователей, бурно реагирующих на подобные предложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Юрасова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Юлия Юрасова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

От слов практически сразу перешли к действиям. Так, госпожа Лантратова в ноябре объявила о разработке законопроекта, включающего работу механизма прокатных удостоверений в видеоиграх. В результате уже 11 декабря члены IT-комитета Госдумы совместно с депутатом внесли документ о регулировании игровой индустрии (см. “Ъ” от 11 декабря). Авторы инициативы предлагают проводить экспертизу видеоигр, по результатам которой будет определено, присутствуют ли в продукте элементы запрещенной к распространению в РФ информации. Мера, по сути, аналогичная выдаче прокатных удостоверений, говорят мои собеседники в индустрии. Онлайн-кинотеатрам также могут запретить показывать фильмы без удостоверения Минкульта, сообщил 11 декабря РБК. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму на следующий день.

Бизнес, как и ожидалось, отнесся к возможному регулированию негативно. Онлайн-кинотеатры поголовно заявили о лишении зрителей «огромного» числа контента, в том числе отечественного, видеоигровые разработчики — об избыточности законопроекта. Книжная отрасль пока отмалчивается, вероятно, из-за того, что о разработке документа для них речи не шло. Сами законопроекты объединяет одна идея — введение прокатных удостоверений позволит предотвратить распространение в РФ деструктивной информации, содержащейся в контенте.

Однако в российской медиаиндустрии уже есть примеры, когда участники рынка после введения регулирования несли потери из-за «расплывчатых» формулировок в законах. Например, ранее издатели и онлайн-кинотеатры уже просили уточнить, что подпадает под закон об ЛГБТ-пропаганде, чтобы Роскомнадзор не накладывал штрафы на стриминги. Повсеместное введение прокатных удостоверений может привести к серьезным потерям для бизнеса, уверены мои собеседники. Ведь невозможно предугадать, что экспертная комиссия посчитает деструктивной информацией, а что — нет.

Юлия Юрасова