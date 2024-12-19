Скрининги проходят репродуктивно

Бесплатную проверку (скрининг) репродуктивного здоровья, впервые ставшую доступной для россиян в этом году, прошли уже 4,5 млн человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, уточнивший, что женщины принимают участие в процедуре значительно активнее мужчин. Министр похвалил россиянок за то, что они почти втрое меньше, чем мужчины, подвержены вредным привычкам, но уточнил, что нерациональное питание, избыточная масса тела, низкая физическая нагрузка «уравнивают гендерные различия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в среду сообщил, что за январь—октябрь 2024 года почти 4,5 млн человек прошли диспансеризацию с целью оценки репродуктивного здоровья. Программа, напомним, стартовала в начале года (2024-й указом президента объявлен в России Годом семьи). Анонсируя нововведение, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что проверка фертильности вызвана желанием «позаботиться о каждой российской семье и о каждом члене этой семьи». Согласно рекомендациям Минздрава, репродуктивный скрининг могут пройти женщины и мужчины от 18 до 45 лет. На первом этапе гражданам предстоят осмотры профильных врачей — гинеколога и уролога. На второй этап отправляют тех, у кого обнаружились проблемы. Женщины проходят УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также лабораторные исследования; мужчин отправляют на спермограмму, УЗИ предстательной железы и органов мошонки. В марте председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин пообещал в течение года охватить этой процедурой около 6 млн россиян.

Михаил Мурашко уточнил, что женщины в полтора раза чаще проходят профилактические осмотры, чем мужчины, включая диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья. Как ранее выяснял “Ъ”, например, к осени этого года в Чувашии было обследовано 4,9 тыс. мужчин и 22,4 тыс. женщин (соотношение 1 к 4,6), в Челябинской области — 10,7 тыс. мужчин и 34,7 тыс. женщин (1 к 3,2), в Краснодарском крае — 14,5 тыс. мужчин и 22,7 тыс. женщин (1 к 1,6).

Министр добавил, что по результатам профилактических осмотров и диспансеризации у женщин почти в три раза реже выявляют вредные привычки — курение табака и злоупотребление алкоголем. «Зато есть другой показатель, который уравнивает гендерные различия,— это нерациональное питание, избыточная масса тела, низкая физическая нагрузка»,— подытожил он.

“Ъ” направил запрос в Минздрав РФ с просьбой уточнить, жители каких регионов проходят репродуктивный скрининг наиболее активно, однако на момент публикации ответа не получил. В ноябре Минздрав РФ сообщал о 3 млн прошедших скрининг. 11% из них, по данным ведомства, отправились на второй этап обследования.

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Нижегородской области, главврач регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая заявила “Ъ”, что главная цель новых осмотров заключается в выявлении факторов риска и признаков заболеваний, влияющих на возможность зачатия, вынашивания беременности и родов. «Во время диспансеризации можно выявить различные заболевания репродуктивной системы на более раннем этапе, а также факторы риска их развития. И затем провести своевременную терапию и профилактику»,— говорила “Ъ” главный внештатный специалист Минздрава России по женскому репродуктивному здоровью Наталья Долгушина. К наиболее распространенным факторам риска она отнесла ожирение, вредные привычки и эндокринные заболевания. По ее словам, у женщин в ходе скрининга чаще всего выявлялись заболевания молочных желез, патология шейки матки и воспалительные заболевания органов малого таза. У мужчин проблемы чаще всего связаны с инфекционно-воспалительными заболеваниями половой системы (простатит, эпидидимит, уретрит), гормональными нарушениями, сосудистыми патологиями и сексуальными дисфункциями (в частности, эректильной), говорит главный внештатный специалист Минздрава по мужскому репродуктивному здоровью Олег Аполихин.

Наталья Костарнова