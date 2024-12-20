Брокеры прокручивают иностранные акции

Российские брокеры расширяют возможности своих клиентов по внебиржевой торговле иностранными ценными бумагами, заблокированными вследствие санкций. Однако из-за ограничений, введенных Банком России, покупать такие бумаги могут только квалифицированные инвесторы (продавать могут все). Ликвидность бумаг также ограничена: торговать ими на широком рынке сейчас невозможно, поэтому акции продаются с существенным дисконтом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В четверг, 19 декабря, брокер «Т-Инвестиции» сообщил о возобновлении торгов частью заблокированных на счетах НРД акций иностранных компаний. В частности, заключать сделки можно с акциями NVIDIA, AT&T, Bank of America, Uber, AMD, Netflix, Mastercard, Amazon, Microsoft, Tesla и др. В компании заявили “Ъ” о том, что внебиржевые сделки будут доступны с акциями 107 популярных компаний.

Внебиржевые торги акциями иностранных компаний были приостановлены в июне 2024 года, отметили в брокере. Тогда США ввели санкции в отношении Московской биржи, а также ее дочерних компаний НРД и НКЦ (см. “Ъ” от 13 июня). В результате биржа вынуждена была прекратить торги долларом и евро, а также другими активами с расчетами в этих валютах. Текущие внебиржевые сделки будут проводить за рубли. «Мы планируем расширять перечень заблокированных бумаг, доступных на внебиржевом рынке, а также запустить торги бумагами, заблокированными в СПБ-банке (депозитарий «СПБ Биржи».— “Ъ”)»,— заявили в брокере.

Внебиржевые операции с заблокированными ценными бумагами предлагают и другие брокеры. По словам заместителя гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрия Леснова, инвесторам доступны 289 ИЦБ. Интерес к подобным операциям проявляют клиенты еще одного крупного брокера. Впрочем, в других двух компаниях такие услуги не предоставляются. «У нас незначительный объем так называемых замороженных активов, что делает это направление менее привлекательным, чем, например, открытие инвесторам доступа к рынкам БРИКС»,— пояснил управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев.

Продавать заблокированные ценные бумаги могут любые инвесторы, у которых есть такие бумаги на счетах в брокерских компаниях, оказывающих данные услуги, а вот купить смогут только квалифицированные инвесторы. Такое ограничение вытекает из предписания Банка России, направленного брокерам в начале сентября 2022 года и согласно которому с 1 января 2023 года они должны были приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран. Как отмечает Дмитрий Леснов, это ограничение сильно влияет на активности торгов, а также ведет к расширению спредов между ценой покупки и продажи ИЦБ. «Дисконт в зависимости от ценной бумаги может достигать 60–70%»,— отмечает эксперт.

Как считает начальник департамента по доверительному управлению активами «Ренессанс Капитала» Игорь Даниленко, подобные услуги брокеров дают шанс для розничных инвесторов выйти из бумаг. В этом году «Инвестиционная палата» провела два раунда продажи заблокированных ценных бумаг из НРД иностранным инвесторам на общую сумму 10,64 млрд руб. из заявленной суммы в 35 млрд руб. (см. “Ъ” от 14 октября).

Торговля заблокированными бумагами без финального срока разблокировки — это значительный риск для покупателя получить неликвидный актив на неограниченный срок, отмечают эксперты. Такие бумаги даже после смены собственника смогут перемещаться только внутри брокера или НРД, если будет налажен мост между брокерами, но вывести во внешний контур их не получится. Как отмечает соруководитель санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Андрей Рябинин, «речь идет о высокоспекулятивных сделках, нацеленных, прежде всего, на заработок в случае отмены соответствующих санкционных ограничений или хотя бы изменения практики правоприменения». Сейчас для разблокировки потребуется получение соответствующих лицензий европейских и американских регуляторов. Однако вероятность получения их «по купленным таким образом активам невысока, поскольку западные регуляторы могут расценить подобные сделки как совершенные с нарушением санкционных требований», поясняет господин Рябинин.

Виталий Гайдаев