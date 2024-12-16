Кармановы острова

На фоне снижения российского фондового рынка активы нерезидентов на счетах российских брокеров обновили трехлетний максимум, превысив 2 трлн руб. За квартал они увеличились на 14%, с начала года — более чем в полтора раза. Эксперты связывают этот результат с изменением учета ценных бумаг, в результате которого стали видны их конечные держатели, а также с конвертацией депозитарных расписок в российские акции.

По итогам третьего квартала суммарный объем активов на счетах нерезидентов у российских брокеров достиг 2,012 трлн руб. Это максимальное значение с четвертого квартала 2021 года, следует из данных, опубликованных ЦБ в начале декабря. За три месяца рост активов составил 14%, с начала года — более чем в полтора раза. При этом стоимость ценных бумаг на брокерских счетах нерезидентов за квартал выросла на 12,5%, до 1,97 трлн руб., с начала года — на 52,5%. Это лучше, чем результаты российского фондового рынка. По итогам третьего квартала индекс Московской биржи снизился на 9,4%, до 2578 пунктов, а с начала года снижение составило почти 17%.

Вместе с тем многократные темпы роста объемов активов показали инвесторы как из дружественных, так и недружественных юрисдикций. Так, активы на счетах клиентов из Объединенных Арабских Эмиратов выросли в 2,5 раза, до 338 млрд руб., и прежде всего за счет портфеля ценных бумаг (рост в 2,8 раза, до 307 млрд руб.). Причем весь прирост обеспечили юрлица, количество которых приблизилось к двумстам. В пять раз, до 154 млрд руб., выросли вложения в российский рынок со стороны международных организаций. С 0,8 млрд до 65 млрд руб. увеличились инвестиции компаний с Маршалловых Островов, с 14 млрд до 94 млрд руб.— компаний с Каймановых островов.

В этих случаях также основной приток средств был за счет ценных бумаг. «Переток активов в дружественные юрисдикции может идти в том числе из недружественных за счет выкупа портфелей во внешнем периметре. Но такие активы все равно остаются заблокированными на счетах типа С»,— отмечает начальник департамента по доверительному управлению активами «Ренессанс Капитал» Игорь Даниленко.

Однако более интересным стало увеличение активов на счетах клиентов из США — с 2,5 млрд до 34 млрд руб. (из которых 31 млрд руб. составили ценные бумаги), максимума со второго квартала 2022 года (695 млрд руб.). Причем по итогам первого квартала 2022 года их активы превышали 1 трлн руб. (более 60% от суммарного объема на счетах брокеров). Однако в третьем квартале 2022 года, на фоне санкций западных стран против России и ответных мер со стороны ЦБ, оценка этих активов на счетах сократилась менее чем до 700 млн руб.

Эксперты связывают этот рост с несколькими причинами. По мнению Игоря Даниленко, он может быть вызван не притоком новых денег, а реклассификацией активов в рамках указа о переводе держания из НРД в реестры акций. «Раньше активы могли лежать в одном или нескольких иностранных депозитариях в НРД централизованно, после реклассификации могли стать видны разные юрисдикции»,— отмечает господин Даниленко. Юрист адвокатского бюро «Некторов, Савельев и партнеры» Глеб Бойко не исключает того, что он мог быть вызван участием американских инвесторов «в конвертации депозитарных расписок на российские акции». Конвертация по большинству программ была открыта до 1 октября 2024 года. Кроме того, определенный вклад могла внести продажа заблокированных иностранных ценных бумаг (ИЦБ) российских инвесторов нерезидентам. В рамках первого раунда, проводившегося с марта по сентябрь 2024 года, иностранные инвесторы выкупили ИЦБ на 8,1 млрд руб., в том числе со счетов типа С (см. “Ъ” от 14 октября).

По мнению собеседников “Ъ”, в ближайшие месяцы направления притоков капитала также будут меняться. Управляющий партнер «Аграновская и партнеры» Мария Аграновская отмечает, что регулярно вводятся новые санкции, а потому поиск безопасных юрисдикций продолжится. Некоторые надежды участники рынка связывают с победой Дональда Трампа на выборах президента США. «Есть надежды, что с победой республиканцев что-то изменится, но, несмотря на все заявления, относиться к этому нужно достаточно осторожно»,— считает госпожа Аграновская.

Виталий Гайдаев