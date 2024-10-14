Отточно такие же санкции

Данные ЦБ свидетельствуют о первом за более чем два года падении активов на счетах нерезидентов у российских брокеров. Их объем к концу второго квартала 2024 года уменьшился почти на 10%. Такая тенденция лишь отчасти связана с падением российского фондового рынка, негативное влияние оказали и американские санкции против Московской биржи.

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По оценке “Ъ”, основанной на данных ЦБ, по итогам второго квартала общее количество счетов нерезидентов у российских брокеров выросло немногим более чем на 2%, до почти 30,5 тыс. Активы на этих счетах уменьшились на 9,6%, или почти 189 млрд руб., до отметки 1,77 трлн руб. Прирост счетов обеспечили частные инвесторы (на 0,55 тыс., до 28,96 тыс.), а падение активов — юрлица (на 189,3 млрд руб., до 1,712 трлн руб.).

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В последний раз такие активы снижались в третьем квартале 2022 года. Тогда на фоне новых пакетов западных санкций и высокой турбулентности на фондовом рынке активы упали почти втрое — до 0,5 трлн руб. В последующие кварталы они прирастали на 6–46% в квартал. Этому способствовало как увеличение вложений в ценные бумаги, так и их переоценка. По итогам шести кварталов, завершившихся 31 марта 2024 года, индекс Мосбиржи поднялся на 70%, до 3333 пунктов. Во втором квартале началась коррекция, итогом которой стало снижение индекса на 5,5%, до 3154 пунктов.

Усугубили ситуацию и американские санкции против группы Мосбиржи (в том числе Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД); см. “Ъ” от 13 июня). «Санкционирование биржи и НКЦ повлияло на желание глобальных офшоров делать что-либо в российском периметре. При этом надо понимать, что большая часть таких счетов так или иначе контролируется либо дружественными нерезидентами, либо гражданами РФ»,— отмечает собеседник на рынке. По словам юриста адвокатского бюро «Некторов, Савельев и партнеры» Глеба Бойко, кто-то ушел с рынка из-за рисков вторичных санкций, некоторые из-за того, что стали недоступны валютные торги. С 13 июня Московская биржа прекратила торги долларом и евро, снизилась активность и в остальных оставшихся валютах.

Сильное падение активов идет на счетах клиентов брокеров из международных офшорных зон, а также стран ближнего зарубежья.

Среди таких офшоров Виргинские острова, Панама, Белиз. В то же время активы клиентов из Азербайджана упали на 65%, до 0,5 млрд руб., Узбекистана — на 30%, до 59,7 млрд руб. Казахстана — на 20%, до 185,8 млрд руб. «После введения санкций в отношении НРД многие профучастники из стран ближнего зарубежья не хотят продолжать учитывать российские активы, следовательно, резиденты вынуждены завести эти активы в российский контур»,— отмечает Глеб Бойко.

Выведенные деньги отчасти идут не только во внутренние офшоры, но и в страны с более лояльным режимом. Так, активы на счетах клиентов с территорий САР (т. е. внутренние офшоры) выросли на 30%, до 414,9 млрд руб. Активы клиентов из Гонконга увеличились на 9%, до 28,1 млрд руб., с острова Кайман — на 18%, до 14,5 млрд руб. Во всех случаях рост также происходил за счет юрлиц. Сохраняют свою популярность такие страны дальнего зарубежья, как Сингапур, Сейшелы и Саудовская Аравия, активы клиентов из данных стран сократились на 8–9%. «Сейшелы — дружественная юрисдикция, остается популярной для структурирования активов инвесторов из России, корпоративные сервисы в среднем дешевле, чем в ОАЭ, к примеру»,— отмечает директор департамента управления благосостоянием Astero Falcon Руслан Клышко.

В связи с тем что санкции против Московской биржи вступят в силу в воскресенье, бегство иностранных клиентов брокеров будет отражено в данных за третий квартал. Управляющий партнер адвокатской коллегии «Град» Мария Аграновская не исключает, что в третьем квартале, после продления действия лицензии OFAC до 12 октября, оттоки могут даже вырасти. «Никто не хочет попадать в ситуацию вторичных санкций и изоляции, поэтому переезды в разные юрисдикции и поиск хорошего, правильного решения продолжались все последние месяцы»,— отмечает госпожа Аграновская. Уже в октябре влияние данного фактора снизится. «После завершения срока действия лицензии OFAC отток, как нам кажется, ослабнет, поскольку все, кому это было важно, уже завершили свои операции с российскими активами»,— отмечает портфельный управляющий General Invest Татьяна Симонова.

Виталий Гайдаев