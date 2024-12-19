«Роснефть» стала самой дорогой публичной компанией России

ПАО «Роснефть» (MOEX: ROSN) обогнала по капитализации Сбербанк, став самой дорогой публичной компанией в России. Капитализация «Роснефти» на торгах на Мосбирже сегодня, 19 декабря, достигла 5,309 трлн руб. по состоянию на 18:38 мск, в то время как стоимость Сбербанка составила 5,204 трлн руб. (4,926 трлн руб. по обыкновенным акциям и 229,12 млрд руб.— по привилегированным).

На момент 18:43 мск акции «Роснефти» растут на 2,57% (+12,85 руб, до 500,55 руб. за акцию). С января 2024 года акции упали в цене на 95 руб.: тогда они стоили 595,6 руб. за ценную бумагу.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Стоимость акций «Сбера» снизилась на 1%, до 227,87 руб. (-2,29 руб.). Привилегированные акции также снижаются: на 0,7%, до 228,57 руб. (-1,58 руб.). Обе ценные бумаги дешевеют с начала года: обыкновенные акции Сбербанка стоили 271,9 руб. в январе 2024 года (-44,03 руб.), а привилегированные — 272.48 руб. (-43,89 руб.).

Сбербанк являлся самой дорогой компанией России с 2016 года: тогда рыночная капитализация компании превысила 3,557 трлн руб., обогнав стоимость «Роснефти» (3,548 трлн руб.). Акции Сбербанка и «Роснефти» на Мосбирже падали в цене в понедельник, 16 декабря, снизившись на 1,7% и 1,6% соответственно.

Подробнее — в материале «Ъ» «Фондовый рынок переохладился».