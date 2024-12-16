Фондовый рынок переохладился

Индекс Московской биржи откатился до минимума с марта 2023 года. Инвесторы ожидают дальнейшего роста ключевой ставки на фоне высокой инфляции, а также сохранения высоких геополитических рисков. У российских компаний имеется хороший запас прочности, считают эксперты. Однако если индекс Московской биржи не удержится выше 2400 пунктов, его ждет снижение еще на несколько процентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В понедельник 16 декабря индекс Московской биржи обновил минимум с 27 марта 2023 года, достигая 2419,57 пункта. По итогам основной сессии он закрылся на отметке 2420,3 пункта, на 2,6% ниже закрытия пятницы. Индекс потерял почти 22% с начала года и более 30% с локального пика, достигнутого в мае.

Наиболее сильное влияние на динамику индекса оказали акции «Газпрома» (котировки снизились на 3,5%) и «Норильского никеля» (снижение почти на 4%). Негативный фон формируется в последние дни вокруг «Газпрома», в частности, австрийская OMV разорвала контракт, не заключены договора на прокачку газа через Украину в Западную Европу на январь (хотя остается вариант подачи газа через Турцию), никуда не делись сложности с платежами за газ после введения жестких санкций против Газпромбанка. Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин в интервью РБК заявил, что в ближайшее время не собирается выплачивать дивиденды до перехода к положительному денежному потоку. Ранее компания не выплатила дивиденды по итогам всего 2023 года, хотя по итогам девяти месяцев 2023 года была одним из крупнейших плательщиков (140 млрд руб.). Снижались в цене, но менее активно, и акции других «голубых фишек», занимающих большой вес в индексе MOEX — Сбербанка (минус 1,7%), «Роснефти» (минус 1,6%), ЛУКОЙЛа (минус 1%).

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В целом на поведение инвесторов влияют и ожидания существенного роста ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ в эту пятницу. По словам партнера Capital Lab Евгения Шатова, это снижает привлекательность рынка акций и способствует переходу инвесторов в более консервативные инструменты, в том числе биржевые.

Согласно данным Московской биржи, чистый отток средств физлиц из акций с августа по ноябрь составил 71,5 млрд руб., при этом наибольшим спросом пользовались облигации (чистый приток за тот же период составил почти 280 млрд руб.) и биржевые ПИФы (282 млрд руб.).

Также на настроение инвесторов влияет сохраняющаяся геополитическая напряженность. В настоящий момент речи о мирном урегулировании конфликта на Украине не идет, активные боевые действия продолжаются, администрация Джо Байдена не исключает введения новых санкций, отмечает господин Шатов. К тому же 15-й пакет санкций против России принял в понедельник и Евросоюз.

Впрочем, запас прочности у российских эмитентов сохраняется и в нынешних непростых условиях. Несмотря на заградительные ставки кредитования, экономика продолжает расти, а корпоративные прибыли суммарно по компаниям индекса Московской биржи прогнозируются на довольно высоком уровне, 10,5–11 трлн руб. в 2024–2025 годах, отмечает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. По ее оценке, это позволит платить дивиденды из расчета около 11% по индексу MOEX на следующие 12 месяцев.

Кроме того, «Финам» выделяет и акции экспортеров, которые выигрывают от девальвации рубля. «От высоких процентных ставок выигрывают и так называемые компании-кубышки с запасами чистых денежных средств на балансе, в частности, Московская биржа, которая инвестирует остатки средств клиентов»,— отмечает она.

Участники рынка считают, что если индекс Московской биржи не задержится возле уровня 2400 пунктов, то его ждет довольно чувствительное снижение. В «Велес Капитале» оценивают, что снижение может достигать 2330 пунктов, в «Финаме» не исключают снижения и до 2100–2200 пунктов. Аналитики «Велес Капитала» поясняют, что во вторник дополнительное негативное влияние на рынок окажут дивидендные отсечки по ЛУКОЙЛу, «Северстали» и HeadHunter. Наталья Малых указывает на возможное ухудшение по линии геополитики, новые существенные санкции, а также более длительное, чем сейчас ожидается, «удержание ставок на заградительных уровнях».

Ксения Куликова