Фондовый рынок переохладился
Высокие ставки и геополитика не радуют инвесторов
Индекс Московской биржи откатился до минимума с марта 2023 года. Инвесторы ожидают дальнейшего роста ключевой ставки на фоне высокой инфляции, а также сохранения высоких геополитических рисков. У российских компаний имеется хороший запас прочности, считают эксперты. Однако если индекс Московской биржи не удержится выше 2400 пунктов, его ждет снижение еще на несколько процентов.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
В понедельник 16 декабря индекс Московской биржи обновил минимум с 27 марта 2023 года, достигая 2419,57 пункта. По итогам основной сессии он закрылся на отметке 2420,3 пункта, на 2,6% ниже закрытия пятницы. Индекс потерял почти 22% с начала года и более 30% с локального пика, достигнутого в мае.
Наиболее сильное влияние на динамику индекса оказали акции «Газпрома» (котировки снизились на 3,5%) и «Норильского никеля» (снижение почти на 4%). Негативный фон формируется в последние дни вокруг «Газпрома», в частности, австрийская OMV разорвала контракт, не заключены договора на прокачку газа через Украину в Западную Европу на январь (хотя остается вариант подачи газа через Турцию), никуда не делись сложности с платежами за газ после введения жестких санкций против Газпромбанка. Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин в интервью РБК заявил, что в ближайшее время не собирается выплачивать дивиденды до перехода к положительному денежному потоку. Ранее компания не выплатила дивиденды по итогам всего 2023 года, хотя по итогам девяти месяцев 2023 года была одним из крупнейших плательщиков (140 млрд руб.). Снижались в цене, но менее активно, и акции других «голубых фишек», занимающих большой вес в индексе MOEX — Сбербанка (минус 1,7%), «Роснефти» (минус 1,6%), ЛУКОЙЛа (минус 1%).
В целом на поведение инвесторов влияют и ожидания существенного роста ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ в эту пятницу. По словам партнера Capital Lab Евгения Шатова, это снижает привлекательность рынка акций и способствует переходу инвесторов в более консервативные инструменты, в том числе биржевые.
Согласно данным Московской биржи, чистый отток средств физлиц из акций с августа по ноябрь составил 71,5 млрд руб., при этом наибольшим спросом пользовались облигации (чистый приток за тот же период составил почти 280 млрд руб.) и биржевые ПИФы (282 млрд руб.).
Также на настроение инвесторов влияет сохраняющаяся геополитическая напряженность. В настоящий момент речи о мирном урегулировании конфликта на Украине не идет, активные боевые действия продолжаются, администрация Джо Байдена не исключает введения новых санкций, отмечает господин Шатов. К тому же 15-й пакет санкций против России принял в понедельник и Евросоюз.
Впрочем, запас прочности у российских эмитентов сохраняется и в нынешних непростых условиях. Несмотря на заградительные ставки кредитования, экономика продолжает расти, а корпоративные прибыли суммарно по компаниям индекса Московской биржи прогнозируются на довольно высоком уровне, 10,5–11 трлн руб. в 2024–2025 годах, отмечает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. По ее оценке, это позволит платить дивиденды из расчета около 11% по индексу MOEX на следующие 12 месяцев.
Кроме того, «Финам» выделяет и акции экспортеров, которые выигрывают от девальвации рубля. «От высоких процентных ставок выигрывают и так называемые компании-кубышки с запасами чистых денежных средств на балансе, в частности, Московская биржа, которая инвестирует остатки средств клиентов»,— отмечает она.
Участники рынка считают, что если индекс Московской биржи не задержится возле уровня 2400 пунктов, то его ждет довольно чувствительное снижение. В «Велес Капитале» оценивают, что снижение может достигать 2330 пунктов, в «Финаме» не исключают снижения и до 2100–2200 пунктов. Аналитики «Велес Капитала» поясняют, что во вторник дополнительное негативное влияние на рынок окажут дивидендные отсечки по ЛУКОЙЛу, «Северстали» и HeadHunter. Наталья Малых указывает на возможное ухудшение по линии геополитики, новые существенные санкции, а также более длительное, чем сейчас ожидается, «удержание ставок на заградительных уровнях».