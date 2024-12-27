Алексей Доспехов, обозреватель «Ъ»:

У уходящего спортивного года, как у всякого другого спортивного года, было много лиц. Очень разных. В том числе таких, которые, конечно, сразу хочется сделать его символами, потому что прекрасно, когда символ, картинка на обложку — выражение чистого, без примесей счастья, какое, может, лишь спорт и дарит.

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