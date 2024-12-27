Спорт
Алексей Доспехов, обозреватель «Ъ»:
У уходящего спортивного года, как у всякого другого спортивного года, было много лиц. Очень разных. В том числе таких, которые, конечно, сразу хочется сделать его символами, потому что прекрасно, когда символ, картинка на обложку — выражение чистого, без примесей счастья, какое, может, лишь спорт и дарит.
Главные события года
Олимпийская семерка
Борьба за пост президента МОК
Крупный подсчет в пользу FIFA
Доходы Международной федерации футбола удвоятся за десять лет
Футбольное обострение
Как изменился российский футбол в изоляции
Синнер не без греха
Новый лидер тенниса
Гендерный хук
Главный скандал парижской Олимпиады
Как Дюплантис над Парижем
Чем запомнилась Олимпиада
Испанцы открыли футбольный прииск
Они собрали главные трофеи года
Один за всех
Михаил Дегтярев возглавил российский спорт
Лучше меньше да больше
Укрупнение спортивных федераций
Мнения
Отказ от парижской моды
В 2024 году российский спорт радикально поменял отношение к своему месту в современном олимпийском движении
Ракетка без страха, но с упреком
Соперники и допинговое дело не помешали Яннику Синнеру стать безоговорочным лидером мужского тенниса в 2024 году
О, МОК, куда несешься ты?
Ключевые спонсоры больше не принимают его курса
Борьба в режиме экономии
В российском футболе обострилась конкуренция
Фотогалерея
Яркие моменты Игр в Париже
26 июля стартовали XXXIII летние Олимпийские игры. Запоминающиеся снимки спортсменов — в фотогалерее «Ъ».