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Олимпийская семерка

Борьба за пост президента МОК

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Определились претенденты на пост нового президента Международного олимпийского комитета, выборы которого пройдут в марте 2025 года. Впервые в XXI веке за высокую должность намерены бороться сразу семь кандидатов — президент Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коу (Великобритания), вице-президент МОК, первый вице-президент Международной федерации современного пятиборья Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания), президент Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян (Франция), президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ (Япония), президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш (Швеция/ Великобритания), а также члены исполкома МОК Фейсал ибн Хусейн (Иордания) и двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри (Зимбабве). В 2001 году в олимпийской президентской гонке участвовали пять человек, в 2013 году — шесть.

7 кандидатов впервые в XXI веке претендуют на пост президента МОК

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