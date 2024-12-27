Олимпийская семерка

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Определились претенденты на пост нового президента Международного олимпийского комитета, выборы которого пройдут в марте 2025 года. Впервые в XXI веке за высокую должность намерены бороться сразу семь кандидатов — президент Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коу (Великобритания), вице-президент МОК, первый вице-президент Международной федерации современного пятиборья Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания), президент Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян (Франция), президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ (Япония), президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш (Швеция/ Великобритания), а также члены исполкома МОК Фейсал ибн Хусейн (Иордания) и двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри (Зимбабве). В 2001 году в олимпийской президентской гонке участвовали пять человек, в 2013 году — шесть.