Гендерный хук

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ariana Cubillos / AP Фото: Ariana Cubillos / AP

Самым громким скандалом, разразившимся в мировом спорте в 2024 году, стала история с участием в боксерском турнире Олимпиады представительницы Алжира Иман Хелиф и тайваньской спортсменки Линь Юйтин. Они выиграли золотые медали, несмотря на то что ранее провалили гендерные тесты и были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA).

Политика МОК привела к тому, что более 600 спортсменок, вынужденных состязаться с представительницами противоположного пола в 29 видах спорта, лишились свыше 890 наград, отмечается в отчете спецдокладчика ООН.