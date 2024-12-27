Лучше меньше да больше

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После назначения Михаила Дегтярева на должность министра спорта начался процесс укрупнения спортивных федераций. За два месяца в результате слияния в общей сложности одиннадцати организаций появились три новые структуры: 1 октября была образована Федерация гимнастики России (ФГР), 31 октября — Федерация водных видов спорта России (ФВВСР), 1 декабря — Федерация каноэ России (ФКР). При этом ФВВСР, если считать ее «удельный вес» в олимпийской программе, стала крупнейшей среди всех российских спортивных федераций. На парижской Олимпиаде в водных видах было разыграно максимальное число комплектов медалей — 49, на один больше, чем в легкой атлетике, или примерно 15% от общего количества олимпийских наград.