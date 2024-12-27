Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кто не спортует, тот не пьет шампанского

Обозреватель “Ъ” Алексей Доспехов о бесспорных победах и спорных итогах 2024 года

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

У уходящего спортивного года, как у всякого другого спортивного года, было много лиц. Очень разных. В том числе таких, которые, конечно, сразу хочется сделать его символами, потому что прекрасно, когда символ, картинка на обложку — выражение чистого, без примесей счастья, какое, может, лишь спорт и дарит. Как у героев парижской Олимпиады — бьющего очередной мировой рекорд, взлетая на космическую для остальных высоту, шведского прыгуна Арманда Дюплантиса, собирающих стопки наград французского пловца Леона Маршана и американской гимнастки Симоны Байлз, добывающего пятую золотую олимпийскую медаль в виде, в котором и три-то уже что-то невероятное, кубинского борца Михаина Лопеса и своей первой золотой олимпийской медалью заполняющего на закате карьеры единственный в ней пробел сербского теннисиста Новака Джоковича. Как у испанского школьника Ламина Ямаля, в 17 лет вместе со сборной Испании выигрывающего чемпионат Европы. Как у словенского велосипедиста Тадея Погачара, которому удается то, что в этом веке казалось невозможным,— покорить одну за другой обе главные многодневные гонки, Giro d’Italia и Tour de France.

Как у спортсменов российских. Их почти не было в Париже, но без них перечень выдающихся спортивных подвигов, совершенных в минувшие 12 месяцев, все-таки смотрелся бы неполным. Как, например, обойтись без боксерского поединка соотечественников-полутяжеловесов Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола и вырванного в нем с кровью Бетербиевым звания абсолютного чемпиона мира или голов дождавшегося без малого в 40 то ли второго, то ли третьего дыхания хоккеиста Александра Овечкина, приблизивших его к титулу лучшего снайпера НХЛ всех времен уже чуть ли не вплотную?

Список, имена из которого без придыхания не произнесешь, длинный. Но в каком-то смысле совершенно бесполезный из-за обилия других лиц и эпизодов, претендующих на то, чтобы стать символами года, и, кажется, замазывающих густой краской те, что ассоциируются с торжеством и триумфом. В них, других лицах и эпизодах, сосредоточена не сиюминутная радость, а нечто более глубокое и сложное.

Образ футбола в 2024 году — это не только, а может, и не столько финты Ямаля, сколько выход его партнера по сборной Испании Родри за «Золотым мячом» на костылях. Железный человек, раньше не знавший о травмах, но сломанный все уплотняющимся и уплотняющимся ради денег календарем и присоединившийся к уже огромному и громкому хору голосов, требующих положить конец произволу футбольных функционеров. А образ Олимпиады — не только овации и фанфары в адрес Дюплантиса, Джоковича и Байлз, но и сдержанная, словно вымученная, улыбка на церемонии награждения алжирской чемпионки по боксу Иман Хелиф, уже знающей, разумеется, какие страсти ее, спортсменки, не прошедшей гендерный тест Международной боксерской ассоциации (IBA), появление в Париже вызвало, хотя вряд ли догадывающейся, как далеко — аж до ООН, до изучения под микроскопом деталей медицинской карты — доберется обсуждение локальной поначалу истории.

2024 год был годом скорее не великих побед, а непростых вопросов

Про футбольный календарь и полномочия футбольных структур, которым угрожают судебными исками. Про то, как точно, чтобы всех устраивало, отличить спортсменку от спортсмена. Про то, как и кто будет руководить Международным олимпийским комитетом, явно уже не абсолютно монолитным при оценке незыблемости своих краеугольных принципов. Про то, какое место в ближайшее время будет в олимпийском движении у России, которую уже вроде бы хотят вернуть и которая сама хочет вернуться, но все — с оговорками. Они, оговорки, есть во всех этих темах, вытащенных необычным спортивным годом на свет вместе с ощущением скорее не чистого счастья от соприкосновения с призванным дарить его жанром, а неизбежно надвигающихся потрясений. И хорошо бы, чтобы не катастроф.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...