Синнер не без греха

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Итальянский теннисист Янник Синнер — один из главных героев спортивного 2024 года. Он собрал уникальную коллекцию титулов: выиграл в течение одного сезона два турнира Большого шлема — Открытые чемпионаты Австралии и США, итоговое состязание Ассоциации теннисистов-профессионалов и Кубок Дэвиса в составе сборной Италии. Сделать это ему не помешал допинговый скандал, который длится с середины весны и пока не пришел к своему окончательному разрешению.