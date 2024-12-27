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Коммерсантъ FM
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Синнер не без греха

Новый лидер тенниса

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Итальянский теннисист Янник Синнер — один из главных героев спортивного 2024 года. Он собрал уникальную коллекцию титулов: выиграл в течение одного сезона два турнира Большого шлема — Открытые чемпионаты Австралии и США, итоговое состязание Ассоциации теннисистов-профессионалов и Кубок Дэвиса в составе сборной Италии. Сделать это ему не помешал допинговый скандал, который длится с середины весны и пока не пришел к своему окончательному разрешению.

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