Один за всех

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В 2024 году в российской спортивной отрасли произошли изменения, еще недавно казавшиеся невозможными. Министр спорта Михаил Дегтярев 13 декабря был избран президентом Олимпийского комитета России. В истории отечественного спорта было лишь два случая совмещения ключевых должностей: Сергей Павлов одновременно возглавлял Госкомспорт и Национальный комитет СССР с 1977 по 1983 год, а Марат Грамов — с 1983-го по 1989-й. На олимпийском собрании господин Дегтярев призвал «прекратить агрессивную риторику в адрес международных коллег» и объявил курс на «полноценное участие наших спортсменов во всех международных соревнованиях».