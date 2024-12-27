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Один за всех

Михаил Дегтярев возглавил российский спорт

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В 2024 году в российской спортивной отрасли произошли изменения, еще недавно казавшиеся невозможными. Министр спорта Михаил Дегтярев 13 декабря был избран президентом Олимпийского комитета России. В истории отечественного спорта было лишь два случая совмещения ключевых должностей: Сергей Павлов одновременно возглавлял Госкомспорт и Национальный комитет СССР с 1977 по 1983 год, а Марат Грамов — с 1983-го по 1989-й. На олимпийском собрании господин Дегтярев призвал «прекратить агрессивную риторику в адрес международных коллег» и объявил курс на «полноценное участие наших спортсменов во всех международных соревнованиях».

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