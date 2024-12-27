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Коммерсантъ FM
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Крупный подсчет в пользу FIFA

Доходы Международной федерации футбола удвоятся за десять лет

С 2003 по 2026 год доходы Международной федерации футбола (FIFA) возрастут почти в четыре раза, а за последние десять лет — в два раза. Финансовые показатели улучшатся в первую очередь за счет увеличения количества участников чемпионатов мира, служащих основным фактором роста доходов. В клубном состязании, которое в 2025 году пройдет в США по новой формуле, примут участие 32 команды, почти в пять раз больше, чем раньше, а в финальной части ЧМ-2026 также впервые сыграют 48 сборных.

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