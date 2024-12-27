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Ракетка без страха, но с упреком

Соперники и допинговое дело не помешали Яннику Синнеру стать безоговорочным лидером мужского тенниса в 2024 году

Одним из главных героев минувшего года стал итальянец Янник Синнер. 23-летний лидер рейтинга АТР (Ассоциации теннисистов-профессионалов) собрал уникальную коллекцию титулов: выиграл в течение одного года два турнира Большого шлема — Открытые чемпионаты Австралии и США, итоговое состязание АТР и Кубок Дэвиса в составе сборной Италии. Синнеру не помешали ни сильные конкуренты — прежде всего испанец Карлос Алькарас, победивший на Roland Garros и Wimbledon, ни допинговый скандал, который длится с середины весны и пока не пришел к своему окончательному разрешению.

Янник Синнер

Янник Синнер

Фото: Christophe Ena / AP

Янник Синнер

Фото: Christophe Ena / AP

Добившись безоговорочного преимущества над соперниками в борьбе за титул первой ракетки мира, Янник Синнер не сумел улучшить ни одного статистического рекорда, которые фиксируются по итогам сезона с момента образования АТР в 1990 году. Итальянец выиграл восемь титулов. Это максимальный показатель за последние девять лет, тем не менее Синнер лишь на две трети выполнил рекордную норму австрийца Томаса Мустера и швейцарца Роджера Федерера, которые соответственно в 1995 и 2006 годах одержали по 12 турнирных побед. По количеству выигранных матчей (73) нынешний лидер очень далек от показателя того же Федерера 18-летней давности (92). Что касается заработанных за сезон призовых ($16,9 млн), то тут Синнер теперь идет вторым, а вне конкуренции еще с 2015 года остается Новак Джокович ($21,1 млн). И это несмотря на то, что суммарные призовые на турнирах Большого шлема, самых прибыльных для спортсменов теннисных соревнованиях, с тех пор выросли примерно на 45% — с $74 млн до $108 млн.

Но по совокупности достижений Синнер, безусловно, является одним из главных героев спортивного года.

Ведь он стал первым в истории теннисистом, который в течение сезона не только одержал победы на чемпионатах Большого шлема и АТР Finals, а также заработал титул первой ракетки мира, но и помог своей сборной выиграть Кубок Дэвиса.

При нынешнем регламенте розыгрыша неофициального теннисного командного чемпионата мира, финальная часть которого проводится в течение одной недели, собрать подобную коллекцию достижений проще, чем еще несколько лет назад, когда для участия в Кубке Дэвиса многим игрокам элиты требовалось перекраивать свой личный календарь. Однако коллекция эта, безусловно, заслуживает уважения.

Сезон Синнера состоял из трех отрезков. Первый, с января по март, получился очень успешным. За это время он завоевал три титула — на Australian Open, в Роттердаме и Майами — и проиграл лишь один матч из 23 — полуфинал в Индиан-Уэллсе Карлосу Алькарасу. Следующие четыре с половиной месяца сложились для Синнера менее удачно.

Отчасти это было связано с весенним переходом на грунт, на котором итальянцу пока сложнее, чем на харде, использовать свое умение подавлять соперников стабильной и плотной игрой на задней линии, отчасти — с травмой бедра.

За это время Синнер провел шесть турниров, победив только на траве в Галле и потерпев несколько поражений. Например, в четвертьфинале Wimbledon его в пяти партиях одолел Даниил Медведев, а затем на той же стадии «мастерса» в Монреале — Андрей Рублев.

К тому моменту Синнер уже около двух месяцев возглавлял мировую классификацию, перехватив 10 июня лидерство у Новака Джоковича. Правда, по игре главным претендентом на первое место в рейтинге по итогам года выглядел Алькарас, доказавший свою универсальность триумфами на Roland Garros и Wimbledon. За канадским фиаско Синнера последовала трудная победа на «мастерсе» в Цинциннати, где он провел несколько тяжелейших матчей, а уже на следующий день последовало сенсационное сообщение о допинговом скандале. За два положительных допинг-теста на клостебол, ставших следствием нелепых профессиональных ошибок физиотерапевтов Синнера, он был наказан лишением 400 рейтинговых очков и $325 тыс. призовых, полученных за выход в полуфинал в Индиан-Уэллсе. Учитывая, что речь шла об анаболике, эти санкции можно было считать символическими.

До старта Открытого чемпионата США, турнира, который зачастую становится решающим в споре за лидерство в итоговом рейтинге, оставались считаные дни. А на теннисиста и International Tennis Integrity Agency (ITIA), организацию, занимающуюся расследованием в теннисе подобных случаев, обрушился вал разнообразной критики. Это был сложнейший период. Тем не менее молодой теннисный король преодолел его блестяще, практически не оставив своим соперникам шансов на US Open. Работа с известным австралийским специалистом Дарреном Кейхиллом, который присоединился к команде Синнера летом 2022 года и с тех пор тренирует его вместе с итальянцем Симоне Ваньоцци, дала свои плоды.

Давно считаясь чрезвычайно талантливым, но не самым стабильным игроком, Синнер явно добавил в психологической устойчивости.

Его последний явный срыв случился в финале прошлогоднего AТР Finals против Новака Джоковича, который легко переиграл своего молодого соперника, перегоревшего перед важным матчем. В этом году подобных провалов не было, а у Алькараса в конце лета и начале осени как раз случился спад, который по большому счету не смогла прервать даже победа над Синнером в изумительном по уровню игры финале турнира категории 500 в Пекине.

В итоге испанец вскоре пропустил на второе место в рейтинге Александра Зверева из Германии, в то время как Синнер, завоевав титул на «мастерсе» в Шанхае, взял паузу, после которой в Турине первым в XXI веке выиграл итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), не отдав ни одного сета. Через неделю в Малаге последовал еще один триумф: сборная Италии второй раз подряд выиграла Кубок Дэвиса. Без Синнера этот успех был бы невозможен.

Остается дождаться исхода его допингового дела, которое пока не закончено. В конце сентября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) все-таки направило в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение ITIA по поводу слишком мягкого наказания Cиннера. Каким будет финиш этой истории, не ясно и руководителям АТР, которые не включили фамилию первой ракетки мира в список претендентов на традиционную награду «За образцовое спортивное поведение», хотя в плане дисциплины на корте к Синнеру не может быть ни одной серьезной претензии.

Евгений Федяков

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