Борьба в режиме экономии

В уходящем году российский клубный футбол удивил прежде всего необычно высоким уровнем конкуренции в борьбе за лидерство. А в поисках ответа на вопрос, откуда он взялся, трудно отделаться от ощущения, что какой-то позитивный эффект от санкций и международной изоляции для главного вида спорта все-таки нашелся, годный, может, правда, исключительно для этого особенного периода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Доспехов

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Алексей Доспехов

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Конец мая 2024 года, заключительный тур чемпионата России. Уже почти десять лет он с точки зрения борьбы за золото ничего не значил — его обладатель к тому моменту был определен. А тут — просто сказка. На титул по-прежнему претендуют аж три клуба. Два — «Краснодар» и «Динамо» — рубятся друг с другом, третий — «Зенит», выигравший пять предыдущих чемпионатов,— принимает «Ростов». Раскладов — уйма, возможно всё. И интрига держится вплоть до окончания этих двух матчей, которые все же приносят шестое золото «Зениту». Но рассуждать хочется не о его серии, о том, каким же захватывающим было это первенство.

А первенство следующее тренд уверенно поддерживает.

За первые 18 туров, сыгранные до зимнего перерыва, лидер поменялся пять раз, а побыть им довелось трем командам.

И плотность на верхушке таблицы снова замечательная, разрывы — маленькие: «Краснодар» с «Зенитом» идут вровень, от второго, зенитовского, места до третьего, «Спартака»,— два очка, от третьего до четвертого и пятого, «Динамо» с «Локомотивом»,— еще два. И никто не может чувствовать себя спокойно, потому что кусаются и ближайшие преследователи, и аутсайдеры — «Химки», «Крылья Советов», «Ахмат», «Акрон».

Если бы какому-нибудь матерому профессионалу в сфере продвижения продуктов поручили подготовить красивый рекламный проспект, предназначенный для потенциальных покупателей футбольного чемпионата России, он бы, конечно, этот тезис выделил жирно.

Конкуренция в топовой части — всегда козырь, и даже лигам «большой пятерки», за которыми принято тянуться, на которые принято смотреть с завистью, она не всегда свойственна.

Там, напротив, все часто бывает скучно и пресно. А у нас в Российской премьер-лиге (РПЛ) теперь с ней все в порядке.

Но и другие греющие душу пункты — о, чудо! — обнаруживаются без труда. Про то, какие разные у нас клубы дерутся за медали: полный бразильского лоска «Зенит», цепкий «Краснодар», пружинистый «Локомотив», мощное «Динамо», вечно перестраивающиеся, но в свои лучшие дни жутко симпатичные «Спартак» и ЦСКА. Про то, как часто теперь в них и в командах пониже рангом зажигаются или созревают до высокого, как плотность конкуренции, уровня таланты, в том числе в возрасте чуть за двадцать и даже двадцати еще не достигшие. Список-то и вправду длинный: Алексей Батраков с Сергеем Пиняевым из «Локомотива», Тамерлан Мусаев с Аббосбеком Файзуллаевым из ЦСКА, Константин Тюкавин из «Динамо», Илья Рожков из «Рубина» — прежде такой, не прибегая к натяжкам, не включая в него вместе с фронтменами своих клубов дублеров, составить было непросто. И он, список,— тоже признак «правильности» чемпионата.

Составитель рекламного проспекта обязательно подумал бы насчет «эффекта санкций». Какой сегмент российской жизни ни возьми, в замечании по поводу их полезности, «оздоровительного эффекта» всегда чувствуется щепотка лицемерия. А футбол — исключение из правил.

Ну да, изоляция урезала возможности российских клубов, которые в рамках летнего, основного, трансферного окна теперь тратят на покупки чуть больше €150 млн, на €100 млн меньше, чем перед пандемией коронавируса, в последние безоблачные сезоны, когда в футбольную действительность не вмешивались никакие драматичные обстоятельства. Зато она заставила их скорректировать приоритеты в ином направлении. Не нужно гоняться за дорогими футболистами, чтобы во что бы то ни стало усилиться к Лиге чемпионов, в которой все равно ведь ничего не светит: сливки в любом случае сняты грандами. Зато можно сконцентрироваться на поиске и доводке собственных кадров, находить дешевых, но мотивированных на подвиги куда сильнее не пригодившихся «большой пятерке» ветеранов легионеров на доступных пока южноамериканском, азиатском и восточноевропейском рынках и перенимать, развивать все современные тактические тренды. И в подвале таблицы прессинг и контрпрессинг в 2024 году — норма. Симпатично же получается, ярко, вкусно.

И даже поднятая вдруг на излете года самарским губернатором Вячеславом Федорищевым тема судейской коррупции вкус не слишком портит. В конце концов, проблема и «большой пятерке» неплохо известная. В Испании только что бушевал скандал с «Барселоной» и получавшим от нее деньги руководителем местных арбитров Хосе Марией Энрикесом Негрейрой, а британские издания чуть ли не каждую неделю публикуют перечень спорных решений судей, в том числе топовых, а история с одним из них — Дэвидом Кутом, нарвавшимся на дисквалификацию за увлечение «белым порошком» и оскорбление тренера-мэтра Юргена Клоппа, стала интернет-хитом. У нас вроде бы до такого не доходило.

Но что-то все-таки бередит душу, глядя на эту красоту.

Может, цифры посещаемости: «новый» российский чемпионат со всеми его прелестями, с конкуренцией, талантами и передовыми трендами публика посещает куда менее охотно, чем прежний, допандемийный,— без них, но и без Fan ID, неприятие которого, выходит, перевешивает свежие трансформации. А может, понимание того, что когда санкции снимут и российский футбол вернут туда, где он всегда был, окажется, что у этих его достоинств настоящая — для внешнего, в еврокубках, применения — ценность примерно такая уже, как у разгромов брунейцев и сирийцев мающейся в поисках оппонентов в своей изоляции национальной сборной.

Алексей Доспехов