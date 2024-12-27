Футбольное обострение
Как изменился российский футбол в изоляции
В уходящем году российский клубный футбол удивил прежде всего высоким уровнем конкуренции. Впервые за десять лет последний тур чемпионата страны что-то значил с точки зрения борьбы за золото. На титул перед ним претендовали аж три клуба. Два — «Краснодар» и «Динамо» — в заключительный игровой день встречались друг с другом, третий — «Зенит» — принимал «Ростов». Раскладов была уйма, возможно было всё. И несмотря на то что отечественное первенство в шестой раз подряд завершилось триумфом «Зенита», рассуждать после финиша сезона хотелось не о его серии, а о небывалой состязательности.
Поддерживает этот тренд и текущий сезон Российской премьер-лиги. В нем за 18 туров сменились три лидера. К зимнему перерыву на вершине идут «Краснодар» и «Зенит», набравшие по 39 очков. Совсем недалеко четыре московских гранда: «Спартак» в двух очках позади, «Динамо» и «Локомотив» — в четырех, ЦСКА — в шести. И никто не может чувствовать себя спокойно, потому что кусаются и ближайшие преследователи, и аутсайдеры — «Химки», «Крылья Советов», «Ахмат».
Главной причиной таких перемен видятся санкции. Они уравняли команды, урезав их возможности (теперь российские клубы тратят на покупки чуть больше €150 млн, на €100 млн меньше, чем перед пандемией COVID-19). То же обстоятельство скорректировало приоритеты клубов. Теперь они больше сконцентрированы на развитии игроков. До уровня звезд, кажется, дозрели сразу несколько молодых талантов, из которых особенно выделяется 19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Он идет вторым в бомбардирской гонке чемпионата с десятью забитыми мячами и располагается недалеко от вершины перечня лучших ассистентов лиги с шестью голевыми передачами.
Несмотря на все прелести «нового» российского чемпионата, публика посещает его матчи менее охотно, чем раньше, до пандемии — без них, но и без Fan ID, неприятие которого, выходит, перевешивает свежие трансформации. А может быть, посещаемость тянет вниз понимание того, что ценность всех этих прелестей окажется гораздо ниже, когда российский футбол выйдет из изоляции.