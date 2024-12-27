Футбольное обострение

В уходящем году российский клубный футбол удивил прежде всего высоким уровнем конкуренции. Впервые за десять лет последний тур чемпионата страны что-то значил с точки зрения борьбы за золото. На титул перед ним претендовали аж три клуба. Два — «Краснодар» и «Динамо» — в заключительный игровой день встречались друг с другом, третий — «Зенит» — принимал «Ростов». Раскладов была уйма, возможно было всё. И несмотря на то что отечественное первенство в шестой раз подряд завершилось триумфом «Зенита», рассуждать после финиша сезона хотелось не о его серии, а о небывалой состязательности.

Поддерживает этот тренд и текущий сезон Российской премьер-лиги. В нем за 18 туров сменились три лидера. К зимнему перерыву на вершине идут «Краснодар» и «Зенит», набравшие по 39 очков. Совсем недалеко четыре московских гранда: «Спартак» в двух очках позади, «Динамо» и «Локомотив» — в четырех, ЦСКА — в шести. И никто не может чувствовать себя спокойно, потому что кусаются и ближайшие преследователи, и аутсайдеры — «Химки», «Крылья Советов», «Ахмат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Главной причиной таких перемен видятся санкции. Они уравняли команды, урезав их возможности (теперь российские клубы тратят на покупки чуть больше €150 млн, на €100 млн меньше, чем перед пандемией COVID-19). То же обстоятельство скорректировало приоритеты клубов. Теперь они больше сконцентрированы на развитии игроков. До уровня звезд, кажется, дозрели сразу несколько молодых талантов, из которых особенно выделяется 19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Он идет вторым в бомбардирской гонке чемпионата с десятью забитыми мячами и располагается недалеко от вершины перечня лучших ассистентов лиги с шестью голевыми передачами.

Несмотря на все прелести «нового» российского чемпионата, публика посещает его матчи менее охотно, чем раньше, до пандемии — без них, но и без Fan ID, неприятие которого, выходит, перевешивает свежие трансформации. А может быть, посещаемость тянет вниз понимание того, что ценность всех этих прелестей окажется гораздо ниже, когда российский футбол выйдет из изоляции.