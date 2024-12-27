Как Дюплантис над Парижем

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Среди победителей прошедшей летом 2024 года парижской Олимпиады было много претендентов на статус главного героя. И кубинец Михаин Лопес, ставший первым в истории всех видов борьбы пятикратным чемпионом Игр. И взявший четыре золотых медали французский пловец Леон Маршан. И завершивший олимпийской победой свой «карьерный пазл» сербский теннисист Новак Джокович. И американская гимнастка Симона Байлз, вернувшаяся на пик после тяжелой борьбы с ментальными проблемами. И конечно, шведский прыгун с шестом Арманд Дюплантис (на фото). В столице Франции он стал двукратным олимпийским чемпионом и установил очередной, девятый за карьеру, мировой рекорд — 6,25 м.