Политика
Дмитрий Камышев, заведующий отделом политики:
Практически весь 2024 год россияне чего-то ждали. Причем не каких-нибудь банальностей вроде прихода весны, отпуска или Дня народного единства, а чего-то великого и даже эпохального.
Главные события года
Владимир Путин победил без вопросов
Президентские выборы-2024 ознаменовались несколькими рекордами
День избирательного единства
На сентябрьских региональных выборах обошлось без неожиданностей
Пошаговая тактика
В итогах года — смена министра обороны, применение «Орешника» и штурмовые успехи
Точечное усиление
Президент обновил свою администрацию
Губернаторозамещение
Сменились 12 глав регионов и один полпред президента
Российскую Фемиду отдали в женские руки
Верховный суд возглавила Ирина Подносова
Ротация на высшем уровне
«Единая Россия» поменяла секретаря
Оппозиция осталась без символа
Алексей Навальный умер в колонии
Мнения
В поисках правильной цивилизации
Андрей Винокуров об идеологических проблемах на пути к отделению России от Запада
Прощание с бумагой
Анастасия Корня о триумфальном шествии электронного голосования
Есть ли такая партия
Григорий Лейба об олимпийском принципе в борьбе за второе место
Ветеранское движение
Андрей Прах о том, как участников СВО включали во властную вертикаль
Семейное дело государственной важности
Ксения Веретенникова об итогах Года семьи в Госдуме
Фотогалерея
Многокадровочка
Самые яркие фотографии специального корреспондента «Коммерсанта» Дмитрия Азарова за прошедший год.