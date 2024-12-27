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Коммерсантъ FM
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Политика

Дмитрий Камышев, заведующий отделом политики:

Практически весь 2024 год россияне чего-то ждали. Причем не каких-нибудь банальностей вроде прихода весны, отпуска или Дня народного единства, а чего-то великого и даже эпохального.

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Главные события года

Пошаговая тактика

В итогах года — смена министра обороны, применение «Орешника» и штурмовые успехи

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Многокадровочка

Многокадровочка

Самые яркие фотографии специального корреспондента «Коммерсанта» Дмитрия Азарова за прошедший год.

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