Ротация на высшем уровне

15 июня секретарем генерального совета «Единой России» (ЕР) вместо Андрея Турчака (на фото слева), возглавившего Республику Алтай, стал полпред президента в Уральском округе Владимир Якушев. Его называют человеком, близким одновременно и к мэру Москвы Сергею Собянину (с ним господин Якушев работал в Тюмени), и к председателю ЕР Дмитрию Медведеву (в его правительстве он был главой Минстроя). В дополнение к партийному посту господин Якушев после ухода с должности полпреда получил статус первого вице-спикера Совета федерации. Поначалу новый секретарь ограничивался точечными корректировками, но на декабрьском съезде ЕР произошла настоящая кадровая революция. Состав президиума генсовета был сокращен более чем вдвое (с 35 до 14 человек), а из шести заместителей секретаря свою должность сохранил только один — руководитель думской фракции единороссов Владимир Васильев.