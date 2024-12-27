Пошаговая тактика

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Главной «военной новостью» года можно считать смену министра обороны РФ — 14 мая вместо Сергея Шойгу этот пост занял Андрей Белоусов. При этом руководство Генштабом осталось за Валерием Герасимовым.

Еще одним сюрпризом военной операции стало первое применение новейшего ракетного комплекса средней дальности «Орешник», который 21 ноября поразил объекты на территории завода «Южмаш» в Днепропетровске.

В целом стороны продолжали бороться за перехват стратегической инициативы. Обстановку на линии боевого соприкосновения с российской стороны в 2024 году можно охарактеризовать как продолжение стратегии «курочка по зернышку клюет». Продвижение российских войск было более заметным, чем в 2023 году,— взяты сразу несколько городов, которые упоминались в сводках многие месяцы и даже годы,— Авдеевка, Селидово, Угледар.

Успех штурмовых действий во многом объясняется тем, что в российской армии ощутимо возрос уровень командиров тактического звена — рот и батальонов. Однако развить тактический успех в оперативный (с прорывом в глубину обороны противника) еще ни разу не удалось, в том числе из-за трудностей с созданием необходимого превосходства в живой силе на ключевых участках.

Также на карте СВО появились новые операционные направления: в мае российские войска на севере начали наступление на Волчанск в Харьковской области. Однако ВСУ удалось заткнуть намечающийся кризис резервами и, в свою очередь, в августе войти на территорию Курской области.

Общая площадь, занятая российскими войсками в 2024 году, оценивается в 4,5 тыс. кв. км (эти данные были приведены на коллегии Минобороны РФ 16 декабря 2024 года).