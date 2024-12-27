Губернаторозамещение

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

2024 год не обошелся без традиционных ротаций в губернаторском корпусе. Первая из них была связана с формированием нового правительства, куда в мае были делегированы главы сразу четырех регионов, а тульский губернатор Алексей Дюмин назначен помощником президента РФ. Сменщиками трех ушедших на повышение губернаторов стали их первые заместители: Илья Середюк (Кемеровская область), Алексей Смирнов (Курская область) и Дмитрий Миляев (Тульская область). Хабаровский край возглавил заместитель генпрокурора по Дальнему Востоку Дмитрий Демешин, а пост врио калининградского губернатора получил Алексей Беспрозванных, работавший до этого заместителем министра промышленности и торговли.

В конце мая — начале июня произошли еще три замены. В связи с досрочными отставками Натальи Комаровой (Ханты-Мансийский автономный округ), Дмитрия Азарова (Самарская область) и Олега Хорохордина (Республика Алтай) на их места были назначены соответственно глава Тюмени Руслан Кухарук, первый вице-губернатор Тульской области Вячеслав Федорищев и первый вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак.

Осенняя серия перестановок в регионах началась 2 октября назначением на должность полпреда президента в Уральском федеральном округе (она стала вакантной после перехода Владимира Якушева на пост секретаря генсовета «Единой России») бывшего командира батальона «Спарта», спикера парламента ДНР Артема Жоги (на фото). Через месяц произошли три губернаторские замены: многолетнего ростовского руководителя Василия Голубева сменил президент ОАК Юрий Слюсарь, глава Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн переехал руководить Республикой Коми вместо Владимира Уйбы, а новым главой ЕАО стала соратница господина Гольдштейна Мария Костюк, работавшая в последнее время в фонде «Защитники Отечества». Наконец, 5 декабря вместо ушедшего по собственному желанию Алексея Смирнова, за три месяца до этого уверенно победившего на выборах, Курскую область в статусе врио губернатора возглавил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.