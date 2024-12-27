Оппозиция осталась без символа

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

16 февраля в колонии «Полярный волк» на 48-м году жизни умер Алексей Навальный, отбывавший 19-летний срок за создание экстремистского сообщества. По данным СКР, причиной смерти стало «комбинированное заболевание». 1 марта политик был похоронен в Москве.

Алексея Навального, арестованного в январе 2021 года, считали символом российской несистемной оппозиции. Его смерть привела к расколу в рядах противников действующей власти.