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Коммерсантъ FM
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Владимир Путин победил без вопросов

Президентские выборы-2024 ознаменовались несколькими рекордами

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

17 марта в России прошли очередные выборы президента, победителем которых в пятый раз стал Владимир Путин, уверенно опередивший трех своих соперников.

Выборы ознаменовались сразу несколькими достижениями. Во-первых, рекордной стала явка в 77,5%. Более 70% избирателей (74,7%) принимали участие в подобном голосовании лишь однажды, в 1991 году, когда первым президентом России был избран Борис Ельцин. Во-вторых, господин Путин показал лучший результат среди всех победителей президентских выборов в РФ — как в процентах (87,3%), так и в абсолютном выражении (76,3 млн голосов). И в-третьих, максимальным за все прошедшие кампании оказался отрыв победителя от ближайшего соперника: занявшего второе место депутата Госдумы от КПРФ Николая Харитонова Владимир Путин опередил почти на 83 процентных пункта.

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