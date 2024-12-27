Прощание с бумагой

Главной тенденцией 2024 года в развитии российской избирательной системы стал отказ от голосования с использованием бумажных бюллетеней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Корня

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анастасия Корня

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Первое в российской истории превращение электронного бюллетеня в основной инструмент голосования, а бумажного — в факультативный произошло на выборах депутатов Мосгордумы в сентябре 2024 года. Для такой рокировки Центризбиркому (ЦИК) пришлось пересмотреть ранее утвержденный порядок дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Одним из самых впечатляющих результатов этой «революции» стали сами итоги выборов в МГД, обнародованные буквально в течение нескольких минут после окончания голосования.

Понадобилось всего пять лет, чтобы электронное голосование из вспомогательной системы, облегчавшей избирателям доступ к электоральным процедурам, стало реальным мейнстримом, который обещает изменить и уже меняет само лицо выборов.

Напомним, впервые ДЭГ использовали в единый день голосования 8 сентября 2019 года в Москве, тоже в ходе выборов в Мосгордуму. Это голосование проводилось в качестве эксперимента на основе специального закона в 3 из 45 избирательных округов. Электронным бюллетенем тогда воспользовались всего 10,2 тыс. избирателей. При этом Москва использовала платформу ДЭГ, разработанную «Лабораторией Касперского» по заказу столичного департамента информационных технологий.

Возможность электронного голосования на федеральных выборах была закреплена в законодательстве только в мае 2020 года. Основную ставку ЦИК тогда делал на систему «Мобильный избиратель», которая позволяет гражданам письменно открепиться от своего участка, чтобы проголосовать по месту пребывания, а также на комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) — аппараты для автоматизированного подсчета бумажных бюллетеней. А вот комплексы электронного голосования (КЭГ), разработанные более десяти лет назад практически одновременно с КОИБами, широкого распространения не получили.

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В декабре 2019 года ЦИК заключил с «Ростелекомом» контракт на выполнение научно-исследовательских работ по поиску технических решений в области ДЭГ, а в феврале 2021-го — на выполнение работ по созданию соответствующего программно-технического комплекса. «Боевое крещение» этот комплекс прошел в 2020 году на довыборах в Госдуму в Курской и Ярославской областях, где онлайн проголосовали около 16 тыс. избирателей (1,5% и 1,7% от их списочного состава). В 2021 году через федеральную платформу ДЭГ голосовали уже в шести регионах, хотя удельный вес такой формы волеизъявления оставался невелик.

Зато на столичной платформе на проходивших той же осенью выборах в Госдуму посредством ДЭГ голосовала уже почти половина участвовавших в кампании москвичей (1,9 млн из 4 млн). Правда, использование функции отложенного голосования (возможность в течение определенного времени поменять свой выбор) и вызванная этим задержка с подсчетом голосов, а также заметная разница результатов кандидатов на «электронных» и «бумажных» участках дали оппозиции повод для резкой критики формата ДЭГ в целом. В Пресненский райсуд было подано 32 иска от проигравших выборы кандидатов, но все они были отклонены.

Опыт скандальной кампании был учтен: с 2022 года, когда в Москве выбирали муниципальных депутатов в 125 районах, функция отложенного голосования не применялась. В том же году количество проголосовавших онлайн в столице впервые превысило число голосовавших бумажными бюллетенями: ДЭГ предпочли 1,7 млн избирателей, а бумагу — только 695 тыс. Введение электронного реестра избирателей позволило отказаться от предварительной подачи заявления на участие в ДЭГ: проголосовавшие жители столицы автоматически отмечались в системе, что исключало возможность двойного голосования.

В остальных регионах для голосующих дистанционно предварительная подача заявлений (через «Госуслуги» или избирком) по-прежнему остается обязательной. Но в ЦИКе не исключают возможности внедрения такого же, как и в Москве, электронного реестра избирателей, хотя и признаются, что это очень дорогостоящее мероприятие.

В 2023 году на выборах мэра Москвы из почти 3,3 млн проголосовавших ДЭГ воспользовались уже 2,7 млн, или 82%. Для сравнения: во всех 24 регионах, где в том же году применялось ДЭГ на федеральной платформе, свои голоса электронике доверили всего 1,3 млн человек. Как раз в 2023-м на всех участках Москвы появились электронные терминалы для голосования, и полученные через них голоса тоже попадали в категорию электронных.

На выборах президента в марте 2024-го в Москве электроника в относительном выражении сдала позиции: ДЭГ и терминалами на участках воспользовались 66% избирателей, или 3,6 млн из 5,4 млн.