Красиво ждать не запретишь

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Практически весь 2024 год россияне чего-то ждали. Причем не каких-нибудь банальностей вроде прихода весны, отпуска или Дня народного единства, а чего-то великого и даже эпохального.

Первым таким событием стали, конечно, мартовские выборы президента. Знающие эксперты заранее разъяснили народу, что, поскольку эта кампания носит модный ныне «референдумный характер», неожиданных результатов ждать не стоит, а вот новых рекордов от идущего на пятый срок Владимира Путина — обязательно. Так и вышло: действующий президент побил сразу несколько предыдущих достижений, позволив трем своим соперникам поделить между собой жалкие по меркам всех прежних выборов 13% голосов.

После этого — уже, правда, не для всех, а скорее для «политически активных» граждан — началось ожидание инаугурации президента и новых назначений в правительстве и кремлевской администрации. Тут своего звездного часа дождались пять губернаторов, делегированных на федеральный уровень: четырьмя из них Владимир Путин укрепил Белый дом, а одного взял себе в помощники. Но тогда же случилась и самая громкая кадровая неожиданность года — назначение экономиста Андрея Белоусова министром обороны вместо Сергея Шойгу, который, в свою очередь, сменил многолетнего секретаря Совбеза Николая Патрушева, ушедшего в помощники президента.

Следующим повсеместно ожидаемым событием стала очередная уверенная победа «Единой России» на осенних региональных и муниципальных выборах. Тут тоже обновили несколько рекордов — например, по средней явке и по участию в электронном голосовании. По последнему показателю вне конкуренции оказалась Москва, где онлайн проголосовали более 95% участников выборов в городской парламент.

Оправдались и ожидания социологов, предрекавших не только сохранение, но и упрочение «донбасского консенсуса» — сложившейся после начала СВО ситуации сплочения общества вокруг действующей власти

В Госдуме, например, этот консенсус проявился как количественно (через заметное увеличение числа законопроектов, принимаемых единогласно), так и качественно — в виде большего внимания единороссов к инициативам оппозиции. Кстати, жертвой того же консенсуса пала и вызвавшая немало критики «снизу» реформа местного самоуправления, которую сначала неожиданно вернули из-под думского сукна, а потом еще более неожиданно отложили на следующий год.

Наконец, весь уходящий год россияне ждали хороших новостей с СВО. Ожидания эти, если верить социологам, были явно неодинаковыми и порой даже разнонаправленными, но поводы для осторожного оптимизма, кажется, нашлись у многих. Скажем, тех, кто ждет полного разгрома противника и парада победы на Крещатике, порадовало заметное продвижение линии боевого соприкосновения на запад, не говоря уже о сенсационном применении новейшего «Орешника». Но надежда на лучшее могла посетить и тех, кто дожидается мирных переговоров — во всяком случае, сигналов на эту тему в 2024-м стало заметно больше, чем годом ранее.

Самое же интересное, что сторонники обеих точек зрения, похоже, возлагают реальные надежды на нового президента США. Победы Дональда Трампа в России снова ждали едва ли не больше, чем в самой Америке (хотя, в отличие от 2016 года, на этот раз обошлось без оваций в Думе). Но чего россияне дождутся от него на самом деле — мы узнаем лишь в следующем году.