День избирательного единства

Главными приметами Единого дня голосования (ЕДГ) 8 сентября стали рекордная с 2013 года (когда выборы в регионах стали проводиться один раз в год) средняя явка избирателей (47,1%) и дальнейшее расширение применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). К списку регионов, хотя бы раз опробовавших ДЭГ, добавились еще шесть субъектов (республики Алтай, Коми, Марий Эл и Чечня, Костромская и Смоленская области), а в Москве на выборах в городской парламент был установлен абсолютный рекорд: доля избирателей, которые предпочли онлайн-голосование бумажному, превысила 95%. В их число вошли и 320 тыс. из 335 тыс. москвичей, которые лично пришли на избирательные участки, но тоже проголосовали электронно, воспользовавшись специальными терминалами.

Во всех регионах, где прошли прямые губернаторские выборы (21), победили действующие руководители, 7 из которых набрали более 80% голосов. Лучшие результаты показали глава Курганской области Вадим Шумков (85,17%), его забайкальский коллега Александр Осипов (82,27%) и челябинский губернатор Алексей Текслер (81,28%). Выборы в региональные парламенты уверенно выиграла «Единая Россия», победившая во всех 13 субъектах, в том числе в Хабаровском крае, где последние 5 лет правящей партией была ЛДПР. Зато либерал-демократы заняли второе место по числу победивших в ЕДГ-2024 кандидатов, опередив по этому показателю «вечно вторую» КПРФ.