Точечное усиление

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В середине мая Владимир Путин обновил состав своей администрации. Глава администрации Антон Вайно и шесть его заместителей сохранили свои посты, а седьмым замом стал экс-министр экономразвития Максим Орешкин, до этого работавший помощником президента. Из помощников в советники главы государства был переведен секретарь Госсовета Игорь Левитин, а обе его должности занял бывший тульский губернатор Алексей Дюмин, который также курирует вопросы спорта и «оборонки». Еще одним новым помощником стал многолетний секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, отвечающий за судостроение и национальную морскую политику. А его место в Совбезе еще до этих перестановок занял экс-министр обороны Сергей Шойгу.