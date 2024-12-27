Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Российскую Фемиду отдали в женские руки

Верховный суд возглавила Ирина Подносова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

23 февраля на 81-м году жизни скончался бессменный председатель Верховного суда (ВС) Вячеслав Лебедев. В 1989 году он возглавил высшую судебную инстанцию РСФСР, а в конце 1991-го стал первым председателем ВС РФ и, по сути, «главным архитектором» современной российской судебной системы. В 2014-м, после объединения ВС с Высшим арбитражным судом, господин Лебедев был переутвержден в должности его руководителя.

В числе возможных преемников Вячеслава Лебедева называли зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, председателей комитетов Госдумы и Совета федерации по госстроительству Павла Крашенинникова и Андрея Клишаса. Но в итоге на этот пост была выдвинута зампред ВС и однокурсница Владимира Путина по юрфаку Ленинградского университета Ирина Подносова. 9 апреля президент внес ее кандидатуру на утверждение Совфеда, а через неделю сенаторы единогласно одобрили это назначение.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...