Российскую Фемиду отдали в женские руки

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

23 февраля на 81-м году жизни скончался бессменный председатель Верховного суда (ВС) Вячеслав Лебедев. В 1989 году он возглавил высшую судебную инстанцию РСФСР, а в конце 1991-го стал первым председателем ВС РФ и, по сути, «главным архитектором» современной российской судебной системы. В 2014-м, после объединения ВС с Высшим арбитражным судом, господин Лебедев был переутвержден в должности его руководителя.

В числе возможных преемников Вячеслава Лебедева называли зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, председателей комитетов Госдумы и Совета федерации по госстроительству Павла Крашенинникова и Андрея Клишаса. Но в итоге на этот пост была выдвинута зампред ВС и однокурсница Владимира Путина по юрфаку Ленинградского университета Ирина Подносова. 9 апреля президент внес ее кандидатуру на утверждение Совфеда, а через неделю сенаторы единогласно одобрили это назначение.