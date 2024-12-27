Ветеранское движение

Третий год специальной военной операции (СВО) прошел под знаком форсированной интеграции ее участников во властную вертикаль. Процесс начался раньше, но именно в уходящем году превратился в государственную политику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Прах

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Андрей Прах

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Впервые о том, чтобы задействовать ветеранов в избирательных кампаниях, власти заговорили в начале 2023 года. В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что проявившие себя солдаты и офицеры должны «в приоритетном порядке» продвигаться по карьерной лестнице. Представления о «кандидате с фронта» воплощал, например, депутат Госдумы Сергей Сокол: полгода провел добровольцем в составе батальона «Каскад», вернулся «на гражданку» для участия в выборах главы Хакасии (с которых, правда, снялся «по состоянию здоровья»).

По итогам единого дня голосования-2023 депутатскими мандатами обзавелись более 100 кандидатов, прошедших горнило СВО, отчитывался тогдашний секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Во многом это стало возможно благодаря выборам первых созывов Народных советов и областных дум четырех новых субъектов. В число депутатов вошли комбат «Спарты» Артем Жога (ныне полпред президента в Уральском округе), командир так называемой Шахтерской дивизии Константин Кузьмин, позже сменивший господина Жогу на посту спикера Народного совета ДНР, и другие военнослужащие. В «старых» регионах тоже были локальные истории успеха. Так, в Государственное собрание Якутии избрался командир добровольческого отряда «Боотур-1» Александр Колесов (в апреле 2023 года он был награжден звездой Героя России), а в Госсобрание Башкирии — потерявший руку 22-летний прапорщик Артур Галеев. Однако системности в этом процессе не было: казалось, что фронтовики попадают в депутатские советы естественным образом.

В начале 2024 года Владимир Путин решил придать процессу вовлечения ветеранов в политику государственное значение, запустив кадровый конкурс «Время героев».

Президент несколько раз заявлял, что участники СВО должны стать «новой элитой» и основой будущей России. Задача превратилась из факультативной в ключевую. На весеннем внутрипартийном предварительном голосовании «Единая Россия» автоматически увеличивала результат участников СВО на 25% и помечала их карточки на сайте праймериз, чтобы привлечь дополнительное внимание.

Не везде это имело желаемый эффект. Подводя в мае итоги праймериз, Андрей Турчак был вынужден опровергать утверждения о том, что качественного рывка в деле выдвижения фронтовиков в депутаты за год не произошло, а в Москве среди 45 выдвиженцев ЕР в Мосгордуму их не оказалось. «Мы с вами все читали и в Telegram-каналах, и в разных СМИ, что в Москве… ни на одном округе участник СВО не победил. Это не так, в 23-м округе победил Аркадий Корольков, Герой РФ, ветеран и чеченской кампании, и ветеран СВО, который вернулся с фронта»,— заявил господин Турчак на заседании президиума Генсовета 30 мая, приписав ветерану второй чеченской войны участие в СВО. Через четыре дня президент отправил секретаря генсовета ЕР руководить Горным Алтаем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Вывод из этого урока Андрей Турчак сделал быстро, закрыв вакансию сенатора от исполнительной власти Героем России, участником СВО Амыром Аргамаковым. Шедший на третий срок глава Крыма Сергей Аксенов делегировал в Совет федерации боевого танкиста Героя России Юрия Нимченко. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов отправил в верхнюю палату тамбовского чиновника Алексея Кондратьева, который последние два года воевал на Украине и получил там два ордена Мужества. Таким образом, сенаторами одновременно стали сразу три фронтовика.

По итогам сентябрьских выборов участники СВО получили 308 мандатов, отчитывался сразу после голосования уже новый секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев (позже это число увеличилось до 313).

Осенью же гроздью посыпались назначения выпускников «Времени героев» (формально обучение первого потока еще продолжается) на высокие посты в исполнительной власти: к числу ветеранов СВО относятся, например, полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава «Движения первых» Артур Орлов, врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов.

Нельзя сказать, что все слушатели президентских курсов опирались только на окопный опыт. Тот же господин Первышов ранее работал мэром Краснодара, господин Кондратьев — мэром Тамбова и т. д. Некоторые из ветеранов, получивших осенью высокие посты независимо от «Времени героев», тоже проделали похожий путь: к примеру, депутат Тульской облдумы Андрей Дубровский в марте ушел на СВО, а спустя полгода занял пост спикера регионального парламента.

Количество случаев, когда провозглашенная Владимиром Путиным стратегия дарит головокружительный карьерный лифт для конкретного фронтовика, непременно будет расти, в том числе и в свете запуска региональных программ—аналогов «Времени героев». Но пока еще предстоит понять, как участники СВО проявят себя на высоких должностях. Опрометчиво, наверное, ждать от них чего-то большего, чем от среднестатистического чиновника. И опека Кремля не гарантирует, что героический опыт, полководческий талант и природное мужество будут конвертированы в житейскую мудрость, чиновничью смекалку и умение общаться с избирателями.