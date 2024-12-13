Росстат: рождаемость в России по итогам октября выросла на 11,5% к сентябрю

За октябрь 2024 года в России родилось более 108 тыс. младенцев, что на 11,5% больше, чем было в сентябре. В сопоставлении с октябрем 2023 года показатель вырос на 1,6%, сообщил Росстат.

Увеличение рождаемости зафиксировали в 44 регионах России. Наивысший темп роста — в Еврейской автономной области (+31%), Республике Дагестан (+13,7%) и Орловской области (+13,7%). Младенческая смертность снизилась на 3,1% в сравнении с октябрем 2023 года. Снижение за январь—октябрь 2024 года составило 5,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время снизилось количество разводов в стране: в сравнении с октябрем 2023 года расторжений брака зарегистрировали на 3% меньше. За десять месяцев 2024 года число разводов сократилось на 6% в сравнении с январем—октябрем 2023 года.

В ноябре Минздрав опубликовал проект с обновленными требованиями к составлению отчетов федеральными медцентрами и клиниками. Ведомство планирует обязать медучреждения отдельно отчитываться о работе с беременными женщинами, роженицами и младенцами. Поправки должны вступить в силу с 1 февраля 2025 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Минздрав требует отчитаться за каждую рождаемость».