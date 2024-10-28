Материнскому капиталу добавляют срок

Минтруд разработал законопроект, продлевающий завершающуюся в конце 2026 года программу материнского капитала до конца 2030-го. За дополнительные четыре года, по подсчетам министерства, получить сертификаты смогут еще 3,2 млн семей — и это потребует от федерального бюджета 2,7 трлн руб. Такое продление, отметим, вполне укладывается в демографический прогноз Росстата — по его оценке, спад рождаемости в РФ продлится по крайней мере до 2028 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минтруд во главе с Антоном Котяковым намерен стимулировать рождаемость в России с помощью программы маткапитала до конца 2030 года

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Минтруд во главе с Антоном Котяковым намерен стимулировать рождаемость в России с помощью программы маткапитала до конца 2030 года

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Норма о продлении программы маткапитала в России до 2030 года предложена Минтрудом в опубликованном в понедельник проекте поправок к закону «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Программа появилась в 2007 году, и изначально выплата предназначалась для семей, родивших или усыновивших второго ребенка. Потратить средства сертификата можно было только тремя способами:

на приобретение жилья,

на накопительную пенсию матери

или на обучение ребенка в вузе.

Таким способом правительство рассчитывало подтолкнуть семьи к рождению второго ребенка, но при этом стимулировало не «проесть» деньги, а вложить их в долгосрочные проекты.

Официальных оценок влияния программы на показатели рождаемости правительство так и не представило — в 2010–2014 годах Росстат зафиксировал увеличение числа рождений в пересчете на одну женщину, однако достоверных свидетельств того, что это было связано именно с введением маткапитала, а не со сдвигом календаря рождаемости (когда плановое появление ребенка просто откладывается на более подходящие времена), так и нет.

С 2020 года круг получателей маткапитала был расширен и его стали платить за первого ребенка.

Сейчас сумма по сертификату за первенца составляет 630,4 тыс. руб., доплата на второго ребенка (если ранее была получена выплата за первого) — 202,6 тыс. руб.

В общей сложности с момента старта программы Социальный фонд выдал российским семьям 14,3 млн сертификатов.

Срок окончания программы (пока это конец 2026 года) переносился уже несколько раз. По словам главы Минтруда Антона Котякова, продление «поможет продолжить оказание поддержки семьям при рождении первого, второго и последующих детей». Как пояснили в Минтруде, это потребует от федерального бюджета дополнительных 2,7 трлн руб.— по подсчетам ведомства, это позволит обеспечить маткапиталом 3,2 млн семей.

Продление программы очевидным образом обусловлено демографической ситуацией в стране. За 2023 год население РФ, по предварительным данным Росстата, сократилось на 243 тыс. человек (на 0,17%) и на 1 января 2024-го составило 146,2 млн человек. Основным фактором сокращения численности населения стало снижение рождаемости — за 2023 год оно составило 3% (родилось 1,168 млн детей).

При этом, согласно демографическому прогнозу Росстата, до конца 2027 года этот показатель продолжит снижаться — вплоть до 1,14 млн. Рост рождаемости, как считают в статистическом ведомстве, может начаться в стране только с 2028 года, что станет результатом увеличения численности женщин репродуктивного возраста благодаря взрослению относительно многочисленных поколений, рожденных после 2010 года.

Анастасия Мануйлова