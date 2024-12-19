Путин рассказал, готов ли он к компромиссам по Украине

Владимир Путин заявил, что политика — это искусство переговоров и компромиссов. Он отметил, что Россия всегда была готова к переговорам по Украине, но от них отказывается другая сторона. Он напомнил про достигнутые в Стамбуле договоренности и что от парафированного документа в итоге отказался именно Киев по совету бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона.

«Приехал господин Джонсон, такой с хорошей прической человек, и сказал, что им (Украине.—"Ъ") нужно воевать до последнего украинца»,— сказал Владимир Путин во время «Итогов года». Поэтому, подчеркнул президент, украинцы продолжают воевать. Однако, по мнению главы государства, скоро на Украине не останется тех, кто готов воевать.

Избранный президент США Дональд Трамп 17 декабря заявлял, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит быть готовым пойти на компромисс с Россией для скорейшего урегулирования конфликта. Господин Трамп считает, что украинские власти не должны стремиться к возвращению контроля над территориями, находящимися под контролем российских вооруженных сил.

Владимир Путин ранее обозначил условия для начала переговоров с Украиной: вывод украинских сил из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказ Киева от вступления в НАТО, снятие странами Запада санкций и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.

Подробнее о позиции союзников Украины — в материале «Ъ» «Запад делает поставку на мир».