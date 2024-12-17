Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Запад делает поставку на мир

Союзники пытаются усилить переговорные позиции Украины, отправляя ей оружие

Россия созывает 20 декабря заседание Совета Безопасности (СБ) ООН, посвященное поставкам западного оружия Украине. Москва и ранее неоднократно поднимала этот вопрос в Совбезе, однако на этот раз обсуждение должно пройти на фоне настойчивых заявлений избранного президента США Дональда Трампа о необходимости немедленно прекратить боевые действия. Союзники Киева, включая действующую администрацию США, расценивая вероятность старта переговоров после возвращения в Белый дом республиканца как крайне высокую, решили, что лучше всего подготовить Украину к намечающемуся урегулированию путем наращивания поставок вооружений.

Западные союзники Украины хотят создать ей сильные переговорные позиции путем наращивания поставок вооружений

Западные союзники Украины хотят создать ей сильные переговорные позиции путем наращивания поставок вооружений

Фото: Ilmars Znotins / Anadolu Agency / Getty Images

Западные союзники Украины хотят создать ей сильные переговорные позиции путем наращивания поставок вооружений

Фото: Ilmars Znotins / Anadolu Agency / Getty Images

В Совбезе ООН 20 декабря по инициативе России пройдет заседание по вопросу поставок западными союзниками оружия Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. А 16 декабря в стенах Совбеза уже прошло заседание по Украине, инициированное западными странами. На нем российский постпред Василий Небензя на фоне разговоров о возможном прекращении огня после прихода в Белый дом 20 января 2025 года республиканца Дональда Трампа, в частности, заявил, что «никакие схемы с заморозкой конфликта Россию не устроят».

Как бы то ни было, европейские союзники Киева за последние полтора месяца, похоже, свыклись с мыслью, что новая республиканская администрация твердо решила хотя бы попытаться усадить за стол переговоров конфликтующие стороны, а потому теперь чуть ли не любой их шаг так или иначе объясняется желанием усилить переговорные позиции Украины.

Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас 16 декабря на пресс-конференции по итогам заседания глав МИДов стран Евросоюза заявила: «Украине нужна наша поддержка на поле боя. Чем сильнее они на поле боя, тем сильнее будут за столом переговоров».

В схожем ключе высказался и премьер Великобритании Кир Стармер во время саммита Joint Expeditionary Force (формат оборонного сотрудничества во главе с Соединенным Королевством, включающий страны Скандинавии и Балтии, а также Нидерланды) в Таллине. По его словам, никто сейчас не может однозначно сказать, начнутся ли вскоре переговоры по конфликту на Украине, однако союзники «должны удвоить усилия и оставаться непоколебимыми в поддержке» Киева.

«Независимо от того, будут переговоры или нет, крайне важно, чтобы Украина оказалась в максимально сильной позиции»,— сказал господин Стармер.

Вероятно, 18 декабря в Брюсселе снова можно будет услышать подобные аргументы. В этот день в бельгийской столице пройдет заседание Евросовета, на котором также окажутся лидеры не входящих в ЕС стран — британский премьер Кир Стармер и украинский президент Владимир Зеленский. Кроме того, представившейся возможностью для переговоров воспользуется и генсек НАТО Марк Рютте, который намерен встретиться в Брюсселе для обсуждения Украины как с господином Зеленским, так и с рядом высокопоставленных европейских политиков.

Такого же подхода придерживается и действующая администрация президента США Джо Байдена. Еще 1 декабря советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан отмечал, что господин Байден поручил ему проследить за массированным увеличением поставок военной помощи Киеву и потратить «каждый доллар», выделенный Конгрессом на эти цели, до прихода в Белый дом Дональда Трампа. По его словам, демократическая администрация пытается максимально укрепить позиции Украины на поле боя, «чтобы она была сильнее за столом переговоров».

Президент Франции взял на себя роль уполномоченного от Европы по украинскому урегулированию

При этом у Дональда Трампа шаги действующей администрации вызывают явное недовольство. В частности, республиканец раскритиковал решение Джо Байдена позволить Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России. «Почему они это сделали, не спросив меня? Я бы не позволил им этого сделать. Думаю, это была большая ошибка»,— заявил господин Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго 16 декабря, допустив, что уже на посту президента может отменить разрешение Украине бить вглубь территории РФ. Ранее в интервью журналу Time республиканец заверил, что решение Джо Байдена лишь «провоцирует эскалацию этой войны».

На пресс-конференции в Мар-а-Лаго Дональд Трамп также в очередной раз заверил, что он и его команда «пытаются положить этому (боевым действиям.— “Ъ”) конец». «Мы посмотрим. Мы будем говорить с президентом Путиным и с Зеленским, представителями Украины. Мы должны остановить это. Это кровавая бойня»,— сказал республиканец, отметив «небольшой прогресс» в работе над мирным урегулированием.

Дональд Трамп дал программную пресс-конференцию

Дональд Трамп дал программную пресс-конференцию

На заявление будущего президента отреагировал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. По его словам, Дональд Трамп и его команда были в курсе принятого Джо Байденом решения. «Могу вас заверить, что в ходе бесед, которые мы вели с ними после выборов, мы четко изложили им логику, лежащую в основе всего этого, и то, почему мы это делаем»,— заверил господин Кирби, добавив, что Киев найдет понимание и в действующей администрации, если решит, что пришло время переходить к переговорам.

Алексей Забродин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...