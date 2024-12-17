Запад делает поставку на мир

Россия созывает 20 декабря заседание Совета Безопасности (СБ) ООН, посвященное поставкам западного оружия Украине. Москва и ранее неоднократно поднимала этот вопрос в Совбезе, однако на этот раз обсуждение должно пройти на фоне настойчивых заявлений избранного президента США Дональда Трампа о необходимости немедленно прекратить боевые действия. Союзники Киева, включая действующую администрацию США, расценивая вероятность старта переговоров после возвращения в Белый дом республиканца как крайне высокую, решили, что лучше всего подготовить Украину к намечающемуся урегулированию путем наращивания поставок вооружений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Западные союзники Украины хотят создать ей сильные переговорные позиции путем наращивания поставок вооружений

Фото: Ilmars Znotins / Anadolu Agency / Getty Images Западные союзники Украины хотят создать ей сильные переговорные позиции путем наращивания поставок вооружений

Фото: Ilmars Znotins / Anadolu Agency / Getty Images

В Совбезе ООН 20 декабря по инициативе России пройдет заседание по вопросу поставок западными союзниками оружия Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. А 16 декабря в стенах Совбеза уже прошло заседание по Украине, инициированное западными странами. На нем российский постпред Василий Небензя на фоне разговоров о возможном прекращении огня после прихода в Белый дом 20 января 2025 года республиканца Дональда Трампа, в частности, заявил, что «никакие схемы с заморозкой конфликта Россию не устроят».

Как бы то ни было, европейские союзники Киева за последние полтора месяца, похоже, свыклись с мыслью, что новая республиканская администрация твердо решила хотя бы попытаться усадить за стол переговоров конфликтующие стороны, а потому теперь чуть ли не любой их шаг так или иначе объясняется желанием усилить переговорные позиции Украины.

Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас 16 декабря на пресс-конференции по итогам заседания глав МИДов стран Евросоюза заявила: «Украине нужна наша поддержка на поле боя. Чем сильнее они на поле боя, тем сильнее будут за столом переговоров».

В схожем ключе высказался и премьер Великобритании Кир Стармер во время саммита Joint Expeditionary Force (формат оборонного сотрудничества во главе с Соединенным Королевством, включающий страны Скандинавии и Балтии, а также Нидерланды) в Таллине. По его словам, никто сейчас не может однозначно сказать, начнутся ли вскоре переговоры по конфликту на Украине, однако союзники «должны удвоить усилия и оставаться непоколебимыми в поддержке» Киева.

«Независимо от того, будут переговоры или нет, крайне важно, чтобы Украина оказалась в максимально сильной позиции»,— сказал господин Стармер.

Вероятно, 18 декабря в Брюсселе снова можно будет услышать подобные аргументы. В этот день в бельгийской столице пройдет заседание Евросовета, на котором также окажутся лидеры не входящих в ЕС стран — британский премьер Кир Стармер и украинский президент Владимир Зеленский. Кроме того, представившейся возможностью для переговоров воспользуется и генсек НАТО Марк Рютте, который намерен встретиться в Брюсселе для обсуждения Украины как с господином Зеленским, так и с рядом высокопоставленных европейских политиков.

Такого же подхода придерживается и действующая администрация президента США Джо Байдена. Еще 1 декабря советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан отмечал, что господин Байден поручил ему проследить за массированным увеличением поставок военной помощи Киеву и потратить «каждый доллар», выделенный Конгрессом на эти цели, до прихода в Белый дом Дональда Трампа. По его словам, демократическая администрация пытается максимально укрепить позиции Украины на поле боя, «чтобы она была сильнее за столом переговоров».

При этом у Дональда Трампа шаги действующей администрации вызывают явное недовольство. В частности, республиканец раскритиковал решение Джо Байдена позволить Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России. «Почему они это сделали, не спросив меня? Я бы не позволил им этого сделать. Думаю, это была большая ошибка»,— заявил господин Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго 16 декабря, допустив, что уже на посту президента может отменить разрешение Украине бить вглубь территории РФ. Ранее в интервью журналу Time республиканец заверил, что решение Джо Байдена лишь «провоцирует эскалацию этой войны».

На пресс-конференции в Мар-а-Лаго Дональд Трамп также в очередной раз заверил, что он и его команда «пытаются положить этому (боевым действиям.— “Ъ”) конец». «Мы посмотрим. Мы будем говорить с президентом Путиным и с Зеленским, представителями Украины. Мы должны остановить это. Это кровавая бойня»,— сказал республиканец, отметив «небольшой прогресс» в работе над мирным урегулированием.

На заявление будущего президента отреагировал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. По его словам, Дональд Трамп и его команда были в курсе принятого Джо Байденом решения. «Могу вас заверить, что в ходе бесед, которые мы вели с ними после выборов, мы четко изложили им логику, лежащую в основе всего этого, и то, почему мы это делаем»,— заверил господин Кирби, добавив, что Киев найдет понимание и в действующей администрации, если решит, что пришло время переходить к переговорам.

Алексей Забродин