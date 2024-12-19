Путин рассказал о росте собираемости налогов в новых регионах

Президент Владимир Путин заявил, что в Донецкой народной республике (ДНР) сбор налогов увеличился на 79%. В Луганской народной республике (ЛНР) — рост налоговых поступлений на 90%, в Херсонской и Запорожской областях — свыше 200%.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Новые регионы обладают отличным потенциалом развития, их возрождение идет хорошими темпами, и они входят в зону самообеспеченности»,— рассказал президент во время «Итогов года».

Господин Путин добавил, что у новых регионов «налоговый потенциал очень большой». Он также заверил, что у российских властей хватит сил на восстановление этих регионов.

30 сентября 2022 года Владимир Путин подписал договор о включении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России по итогам прошедших там референдумов. Президент обещал, что на развитие новых территорий будут ежегодно выделять 1 трлн руб.

В 2023 году в бюджеты этих регионов поступило 96,4 млрд руб. налоговых платежей. ДНР собрала 49,1 млрд руб., ЛНР — 33,2 млрд руб., Запорожская область — 8,9 млрд руб., Херсонская — 5,1 млрд руб. За девять месяцев 2024 года налоговые поступления четырех новых регионов составили 118 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Новые регионы наполняются госбанками».