Новые регионы наполняются госбанками

Крупнейшие российские госбанки активно развивают свое присутствие в новых российских регионах. Причем в 2025 году они собираются значительно увеличить количество полноформатных офисов. Потенциал для развития банковских услуг на новых территориях высокий, в том числе и для физических, и для юридических лиц. Однако эксперты указывают на дополнительные риски ведения бизнеса, в том числе политическую и экономическую нестабильность, отсутствие большого объема сведений по потенциальным заемщикам, ограниченную покупательную способность населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВТБ Фото: ВТБ

В четверг, 12 декабря, ВТБ объявил об открытии четырех новых офисов в ЛНР и ДНР. Как пояснили “Ъ” в банке, в настоящее время в новых регионах РФ открыто шесть полноформатных офисов — три в Луганске, два в Мариуполе и один в Донецке. В 2025 году их число увеличится в три раза. Кроме того, в Луганске, Донецке, Мариуполе, Бердянске и Мелитополе работают точки обслуживания клиентов ВТБ. В Сбербанке “Ъ” заявили, что в настоящее время в новых регионах работает 50 точек продаж, включая 9 полноформатных офисов и 41 точку альтернативных форматов (партнерские и мобильные офисы). При этом к концу 2024 года число полноформатных офисов достигнет 23. В следующем году банк продолжит наращивать сеть, отдавая предпочтение полноформатным офисам. С июня 2022 года в новых регионах работает ПСБ. Как сообщили “Ъ” в банке, к настоящему времени там работают 480 офисов.

Согласно данным ЦБ, на 1 ноября 2024 года на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей работает 562 отделения российских банков. С начало года их количество увеличилось на 73 (14%). В целом по России за этот период количество подразделений банков сократилось на 2,4%. По данным МВД, год назад население новых территорий составляло около 3,2 млн человек. По оценке первого вице-премьера Дениса Мантурова, весной 2024 года более 500 промышленных предприятий работали в Донбассе и Новороссии.

«Экономический потенциал новых регионов в банковском секторе неразрывно связан с их интеграцией в российскую экономику»,— отмечает президент инвестплатформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов. Причем госбанки активно развивают как услуги для частных клиентов (накопительные и сберегательные продукты, дебетовые, зарплатные и кредитные карты, ипотечное, в том числе льготное, потребительское и автокредитование), так и для юридических лиц (кредитные продукты, бизнес-карты, эквайринг, расчетно-кассовое обслуживание, регистрация бизнеса и т. д.). В частности, жителям регионов также доступны свыше 3 тыс. банкоматов ПСБ и более 60 тыс. POS-терминалов. Сеть банкоматов Сбербанка к концу года увеличится до 400 устройств. У ВТБ в настоящее время установлено 40 банкоматов.

При этом маржинальность в этих регионах «потенциально может превышать среднероссийские показатели из-за низкой насыщенности рынка финансовыми продуктами и высокого неудовлетворенного спроса», отмечает господин Фофанов. Однако, по словам эксперта, ее реализация будет зависеть «от политической и экономической стабильности, платежеспособности населения и доступности государственных программ поддержки».

В целом риски выхода на новые рынки будут связаны с политической и экономической нестабильностью, ограниченной покупательной способностью населения. «Банки также могут столкнуться с трудностями в оценке кредитных рисков, особенно в корпоративном секторе»,— отмечает Геннадий Фофанов. Юрист агентства «Правовое содействие» Алиса Андреева (руководит офисом в Луганске) указывает на риски «в части сопровождения юридических лиц». Неизбежно «встает вопрос изменения банковских нормативов, которые могут не выдерживать более мелкие банки», отмечает госпожа Андреева. Для работы с залоговым имуществом, оценкой активов и анализом рисков имеются огромные «пласты» сведений, не перенесенных из госорганов (например, сведения из загсов, сведения о недвижимости и пр.), особенно на территориях, ранее подконтрольных Украине, отмечает юрист. В целом это «создает огромную сложность с обеспеченностью кредитов, оценкой и реальным финансовым положением хозяйственных субъектов».

Тем не менее, как считает господин Фофанов, в ближайшее время можно прогнозировать выход на этот рынок и других крупных российских банков. Однако опрошенные кредитные организации не ответили на запрос “Ъ”.

Ольга Базутова, Анна Занина, Ксения Дементьева