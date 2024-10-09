Новые регионы за январь-сентябрь собрали больше налогов, чем за весь 2023 год

На конец сентября налоговые поступления четырех новых регионов России составили 118 млрд руб. Это выше показателя за весь 2023 год, пишет РБК со ссылкой на данные Единого портала бюджетной системы. Упомянутая сумма включает более 96 млрд руб. НДФЛ и 12 млрд руб. налога на прибыль организаций.

ДНР собрала в бюджет 56,7 млрд руб. от уплаты налогов, в том числе 46,4 млрд руб. от уплаты НДФЛ и 6,7 млрд руб. — налога на прибыль. Бюджет ЛНР получил 38,7 млрд руб., включая 31,6 млрд руб. НДФЛ и 3,8 млрд руб. налога на прибыль. Запорожская область собрала 14,9 млрд руб. налогов, Херсонская область — 7,9 млрд руб.

30 сентября 2022 года президент Владимир Путин подписал договор о включении Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области в состав России по итогам прошедших там референдумов. В 2023 году в их бюджеты поступило 96,4 млрд руб. налоговых платежей. ДНР собрала 49,1 млрд руб., ЛНР — 33,2 млрд руб., Запорожская область — 8,9 млрд руб., Херсонская область — 5,1 млрд руб.

В Минфине заявили РБК, что пока продолжается работа над проектом бюджета на следующую трехлетку, поэтому данные об объемах трансфертов новым регионам пока уточняются. На рассмотрение Госдумы проект федерального бюджета на 2025–2027 годы правительство внесло в конце сентября.

Подробности — в материале «Ъ» «Бюджет крепчает».

Лаура Кеффер