Путин: зарплаты в реальном выражении выросли на 9%

Президент Владимир Путин заявил, что хотя инфляция в России составляет 9,2% — 9,3%, зарплаты в реальном выражении за минусом инфляции выросли на 9%. Безработица в России находится на рекордно низком уровне — 2,3%, отметил глава государства.

«Ситуация стабильная и надежная»,— заявил президент во время «Итогов года». При этом ситуацию с инфляцией он назвал «тревожным сигналом». Он сообщил, что в 2023 году рост экономики составил 3,6%, а в текущем показатель ожидается на уровне 3,9% — 4%.

Глава государства также рассказал, что за два года рост экономики России составил 8%, в США — 5,6%, в ЕС — 1%, в Германии — 0%. «Мы должны набранный темп сохранить, менять качество нашей экономики»,— добавил Владимир Путин.

По данным Росстата, реальные зарплаты россиян в сентябре ускорили рост до 8,4% в годовом выражении с 7,7% в августе. За девять месяцев зарплаты выросли на 9% относительно того же периода прошлого года. Согласно информации Минэкономразвития, годовая инфляция за период с 10 по 16 декабря ускорилась до 9,52%. По сведениям Росстата, инфляция с 10 по 16 декабря составила 0,35%, с начала декабря — 0,97%, с начала года — 9,14%.

Подробнее об инфляции — в материале «Ъ» «Инфляция развернула тренд».