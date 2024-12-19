Путин: Россия по покупательной способности стала крупнейшей экономикой Европы

Президент Владимир Путин сообщил, что за два года рост экономики в РФ составил 8%, в США — 5,6%, в ЕС — 1%, в Германии — 0%. В России в целом ситуация стабильная и надежная, отметил глава государства.

«Финансово-экономические институты поставили Россию на первое место в Европе по объему экономики, по паритету покупательной способности (ППС), и на четвертое место в мире. Впереди — Китай, Соединенные Штаты и Индия. Мы еще в прошлом году обогнали ФРГ и в этом году обогнали Японию»,— заявил президент во время «Итогов года».

Господин Путин считает, что это не такой показатель, что можно «заснуть и успокоиться». По его мнению, нужно сохранить набранный темп и «менять качество нашей экономики». Глава государства также обратил внимание, что уровень безработицы находится на рекордно низком уровне — 2,3%. Рост промышленности составил 4,4%, перерабатывающей промышленности — 8,1%.

Тревожным сигналом президент считает инфляцию. Но господин Путин отметил, что зарплаты выросли на 9% в реальном выражении.

О пересчете ВВП России по ППС — в колонке Татьяны Едовиной «Недалеко от "Биг Мака"».