Госдеп распространил на связанные с «Севпотоком-2» суда и компании новые санкции

Государственный департамент США сообщил о включении ряда связанных с газопроводом «Северный поток-2» компаний и 17 судов в еще один санкционный список. Ранее о расширении санкционного списка, куда попали АО «Ардал», ООО «МТВ» и ООО «Фарватер», объявил американский Минфин.

«Госдепартамент вводит санкции в отношении ряда организаций, ранее подпавших под ограничительные меры в соответствии с Законом о защите энергетической безопасности Европы... за участие в строительстве газопровода "Северный поток-2". Меры также вводятся против нескольких новых владельцев судов, ранее тоже подпавших под рестрикции»,— сказано в комментарии американского внешнеполитического ведомства.

Под санкции подпал оператор проекта компания Nord Stream 2 AG и фирмы, преимущественно занятые в перевозках: «Ардал», «КВТ-Рус», «Коксохимтранс», «Мортранссервис», «Нобилити», «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд», «Фарватер». Рестрикции также затронут ФГБУ «Морская спасательная служба».

Ограничения также распространятся на несколько судов, участвовавших в строительстве газопровода, которое началось в 2018 году. Проект не был завершен в связи с проблемами с сертификацией в Германии. Подрыв «Северных потоков» произошел в сентябре 2022 года. Изначально расследованием занимались ФРГ, Швеция и Дания, однако к февралю 2024 года они прекратили расследование. В августе сообщалось, что Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на гражданина Украины инструктора по дайвингу Владимира Журавлева. 27 ноября газета Die Welt сообщила, что для подрыва газопроводов разместили не менее шести бомб.