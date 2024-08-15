Глубоко нырнули

Генеральная прокуратура ФРГ выдала первый ордер на арест в рамках дела о подрыве морских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». В причастности к диверсии немцы подозревают гражданина Украины, инструктора по дайвингу Владимира Журавлева. По данным немецких СМИ, он находился на борту судна «Андромеда», которое, как подозревают, было задействовано для закладки взрывчатки на дне Балтийского моря. Задержать проживавшего до недавнего времени в Польше подозреваемого, однако, не удалось, поскольку Варшава запрос Берлина на его выдачу проигнорировала. Немецкие СМИ пишут, что дело приобрело политическую окраску и что властям Германии придется отвечать на неудобные вопросы. Между тем в правительстве ФРГ в среду заявили, что выводы Генпрокуратуры не повлияют на предоставление Германией Украине военной помощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным газеты Sueddeutsche Zeitung, 44-летний Владимир Журавлев обладает навыками дайвинга на дальние дистанции, погружения на большую глубину и использования глубоководного оборудования и специальных дыхательных смесей

Фото: Соцсети Владимира Журавлева По данным газеты Sueddeutsche Zeitung, 44-летний Владимир Журавлев обладает навыками дайвинга на дальние дистанции, погружения на большую глубину и использования глубоководного оборудования и специальных дыхательных смесей

Фото: Соцсети Владимира Журавлева

«Добились прорыва»

В среду три крупных немецких СМИ (телеканал ARD, газеты Sueddeutsche Zeitung и Die Zeit) обнародовали результаты многомесячного совместного расследования о подрыве морских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Как следует из их материалов, власти ФРГ установили личности нескольких человек, участвовавших в осуществлении этой диверсии. Все они граждане Украины.

В июне этого года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест одного из подозреваемых — инструктора по дайвингу Владимира Журавлева. На тот момент он, как следует из публикаций, находился в пригороде Варшавы Прушкуве, однако польские власти не стали его задерживать, несмотря на обращение компетентных органов ФРГ, хоть и обязаны были это сделать по законам Евросоюза. В начале июля Владимир Журавлев беспрепятственно выехал из Польши на Украину. Как заявила в среду представитель польской Генпрокуратуры Анна Адамяк, немецкие правоохранители не внесли имя подозреваемого в специальную базу для погранслужб, а потому поляки его и не задержали.

Во вторник немецким журналистам удалось связаться с Владимиром Журавлевым по телефону, однако он сказал, что непричастен к инциденту.

По делу проходят еще два украинских дайвера — супруги Евгений и Светлана Успенские, владеющие школой Scuba Family в Киеве. Власти ФРГ подозревают всех троих в непосредственной причастности к подрыву проложенных по дну Балтийского моря газопроводов.

Как следует из публикаций СМИ, именно эти трое гражданских, а также еще два лица, чьи личности не раскрываются, находились на борту зарегистрированной в ФРГ яхты «Андромеда» (типа Najad Aphrodite 42), с которой участники операции осуществили подрыв газопроводов 26 сентября 2022 года.

По данным журналистов, выйти на след участников операции немцам помогли спецслужбы Нидерландов. По оценке ARD, правоохранительным органам ФРГ, возбудившим после подрыва газопроводов уголовное дело по статьям об «умышленном приведении в действие взрывного устройства» и «антиконституционном саботаже», «похоже, удалось добиться прорыва в одном из самых громких дел последних десятилетий».

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Нитки трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были проложены по дну Балтийского моря для транспортировки до 110 млрд кубометров газа в год из России в Европу. В проекте участвовали компании из России («Газпром» был главным акционером компании Nord Stream AG), ФРГ, Нидерландов и Франции. Система обошлась «Газпрому» и его европейским партнерам примерно в €17 млрд. Власти ряда западных стран (включая США, Великобританию, Польшу и балтийские государства) на протяжении многих лет выступали против реализации этой сделки, настаивая на том, что она делает Европу слишком зависимой от российского газа и лишает государства Восточной Европы доходов от транзита.

26 сентября 2022 года три из четырех нитей газопроводов были взорваны на глубине около 80 метров. Уголовные дела в связи с инцидентом были возбуждены правоохранительными органами России, ФРГ, Швеции и Дании. Две последние страны в начале 2024 года свои расследования закрыли, объявив, что их юрисдикции к этому делу не применимы. Власти РФ сочли, что Швеция и Дания прикрывают «ближайших союзников». Единственной европейской страной, продолжившей расследование инцидента, осталась Германия.

Легли на дно

44-летнего Владимира Журавлева узнал по фото водитель белого фургона Citroen, который 8 сентября 2022 года перевозил троих граждан Украины и их снаряжение по острову Рюген в Балтийском море. В порту этого острова некоторое время швартовалось судно «Андромеда». Кроме того, правоохранительные органы обнаружили фото с дорожной камеры, на котором видно, что на пассажирском сиденье около водителя фургона сидит мужчина, похожий на Владимира Журавлева. Впоследствии было зафиксировано, как мужчина пересекает немецко-польскую границу.

По данным газеты Sueddeutsche Zeitung, Владимир Журавлев обладает навыками дайвинга на дальние дистанции, погружения на большую глубину и использования глубоководного оборудования и специальных дыхательных смесей.

Ордеров на арест Евгения и Светланы Успенских пока нет. Пара ранее проживала в Киеве и активно участвовала в кампаниях в соцсетях по сбору средств на помощь украинским беженцам и военным. В ходе телефонного разговора с немецкими журналистами Светлана заявила, что с Владимиром Журавлевым не знакома, не знает о подрыве газопроводов, а в сентябре 2022 года они с супругом находились в отпуске в Болгарии.

Между тем, как показал анализ “Ъ”, Светлана Успенская и Владимир Журавлев дружат друг с другом в соцсетях. И судя по его постам, он либо работал в ее школе Scuba Family, либо сотрудничал с ней. До февраля 2022 года Светлана вела свои аккаунты на русском, однако затем перешла на украинский и английский. На ее странице в Instagram (сервис принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) много фотографий из разных стран, однако в сентябре 2022 года из Болгарии ничего нет. 12 сентября женщина опубликовала ролик патриотического содержания, после чего до ноября ничего не выкладывала.

Ее супруг Евгений, по прозвищу Фольгат, с журналистами по телефону общаться отказался, попросив прислать ему вопросы в письменном виде. На сайте школы указано, что он обладает навыками погружения к затонувшим кораблям и может погружаться на глубину до 90 метров. Дайвингом он занимается с детского возраста.

На странице школы в Facebook (сервис принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) он 23 апреля 2022 года написал: «Мы, вся Scuba Family, делаем все возможное и невозможное для нашей победы».

А далее на протяжении нескольких месяцев никаких постов не было до 20 сентября 2022 года (в это время «Андромеда» находилась в польском порту), когда он выложил ребус, в котором зашифрована песня на украинском языке про российский военный корабль «Москва». После этого страница не обновлялась.

Уже после выхода материалов немецких СМИ со Светланой Успенской связались журналисты Politico Europe, которым она сказала, что во время подрыва газопроводов находилась в Киеве. По ее словам, она не ныряет на глубину более 30 метров. Погружаться на 70–80 метров, как сказала Светлана Успенская журналистам, могут только «силы спецназа». Женщина, уточнившая, что после февраля 2022 года бежала с Украины, жила в Австрии и Болгарии, а сейчас находится в Польше, собирается подать в суд на немецкие СМИ «на пару миллионов евро» за упоминание ее имени в контексте диверсий. По словам Светланы, ее супруг Евгений сейчас служит в вооруженных силах Украины.

«Неудобные вопросы»

Польские власти, однако, как следует из публикаций немецких СМИ, не стали помогать ФРГ в расследовании диверсии. «Андромеда», как сообщается, останавливалась в порту польского города Колобжег, но польские правоохранительные органы заявили, что на борту яхты были «лишь туристы», и не предоставили немецким коллегам видеопленку из гавани, сославшись на то, что ее уже стерли. Яхта вышла из порта Вик острова Рюген, а далее останавливалась в датском Кристиансё, шведском Сандхамне и польском Колобжеге, после чего вернулась в немецкий Росток. Из публикаций немецких СМИ следует, что в ходе передвижения по этому маршруту и были установлены взрывные устройства, которые были затем подорваны 26 сентября.

Как сообщается в материале ARD, Генпрокуратура ФРГ предполагает, что Польша «оказала решающую поддержку этой операции».

Так, к примеру аренда яхты была оплачена со счета туристической компании Feeria Lwowa, зарегистрированной в Варшаве на двух граждан Украины. Sueddeutsche Zeitung же пишет, что, «с польской точки зрения, подозреваемый в диверсии (Владимир Журавлев.— “Ъ”), вероятно, был бы скорее героем, чем преступником» и что «Варшава не заинтересована в раскрытии этого дела».

Вопрос о том, кто придумал эту операцию и непосредственно руководил ею, однако, остается открытым. По данным немецких СМИ, Генпрокуратура ФРГ установила, что на борту «Андромеды» находилось пять человек. Все пятеро якобы говорили на украинском, но могли обладать поддельными паспортами (болгарскими и румынскими). Трое из них, как сообщается, гражданские. Кем являются остальные двое — СМИ не уточняют, хоть и пишут со ссылкой на одного из свидетелей, что они были похожи на военных. При этом утверждается, что немецкие следователи также обнаружили на борту судна следы октогена, взрывчатого вещества, которое в основном используется как раз военными.

Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники пишет, что операция по подрыву газопроводов изначально была запланировала на 19 июня и что «о ней знал тогдашний главком ВСУ Валерий Залужный».

Руководил ли он ею или санкционировал ее, не уточняется. Ранее американская газета The Washington Post и немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на свои источники сообщали, что координатором подрыва был бывший полковник ВСУ Роман Червинский. Разведслужбы США якобы также были в курсе планов украинской стороны и даже предупредили о них власти ФРГ. Президент же Украины Владимир Зеленский, как утверждают западные СМИ, в соответствующие планы посвящен не был.

При этом в публикации Sueddeutsche Zeitung говорится, что из-за фактора Украины и Польши это дело уже перешло политическую плоскость и перед властями ФРГ встают неудобные вопросы. «Немецкое правительство может оказаться перед необходимостью объяснений — как оно могло продолжать оказывать многомиллионную военную помощь стране, которая взорвала важную часть его собственной энергетической инфраструктуры?» — говорится в статье.

В среду вечером представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил журналистам, что поддержка Германией Украины останется неизменной, какими бы ни были результаты расследования подрывов на газопроводах.

«Это две разные вещи, которые не имеют никакого отношения друг к другу»,— подчеркнул он (цитата по «Интерфаксу»). Германия, по его словам, «будет оказывать поддержку Украине до тех пор, пока это необходимо».

Отметим, что в февральском интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин заявил, что считает спецслужбы США причастными к подрывам газопроводов. Во время интервью в ответ на вопрос журналиста о том, кто взорвал «Северные потоки», Владимир Путин со смехом ответил: «Вы, конечно». Такер Карлсон в ответ заявил, что у него есть алиби, на что президент РФ сказал: «У вас лично, может быть, есть алиби, но у ЦРУ такого алиби нет». «Я не буду вдаваться в детали, но в таких случаях всегда говорят: ищи того, кто заинтересован. В данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, но и того, кто может это сделать. Потому что заинтересованных может быть много, но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все»,— заявил тогда Владимир Путин.

Елена Черненко