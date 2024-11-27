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Коммерсантъ FM
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Welt узнала о шести заложенных для подрыва «Северных потоков» бомбах

На четырех нитках «Северных потоков» было размещено не меньше шести взрывных устройств, сообщила газета Die Welt со ссылкой на судебные документы с перепиской между оператором газопроводов Nord Stream AG и страховщиками.

Как пишет издание, раньше было известно об использовании четырех взрывных устройств. К выводу о том, что бомб было шесть, пришли шведские специалисты.

Одно повреждение, о котором раньше не было известно, зафиксировано на нитке «B» «Северного потока-1», на том же уровне, что и уже известное повреждение на нитке «A». Оно обозначено как «вмятина». Второе повреждение, о котором раньше не было известно, зафиксировано на нитке «B» «Северного потока-2». Там откололась бетонная облицовка трубы. Раньше было неизвестно о повреждениях на этой нитке. Как отмечает газета, новые данные говорят о том, что диверсанты хотели подорвать нитку «B», но им это не удалось.

Nord Stream AG не ответила на запрос издания. Генпрокуратура Германии отказалась от комментариев.

Подрыв «Северных потоков» произошел в сентябре 2022 года. Германия продолжает расследование, Швеция и Дания в феврале 2024-го прекратили его. Немецкие СМИ писали, что к подрыву причастен украинский инструктор по дайвингу Владимир Журавлев. Директор СВР России Сергей Нарышкин заявлял, что у российской разведки есть информация о причастности к подрыву «профессиональных диверсантов» из США и Великобритании.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Туск не вышел сухим из воды».

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