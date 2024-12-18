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Коммерсантъ FM
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ФРС ушла в минус

Американский регулятор снизил ставку и изучит новые данные

Федеральная резервная система (ФРС) США, как и ожидалось, продолжила смягчать свою денежно-кредитную политику (ДКП): по итогам последнего в этом году заседания ставка снижена на 25 базисных пунктов, до диапазона 4,25–4,75% годовых. Свое решение регулятор объяснил прогрессом в достижении цели по инфляции в США. Впрочем, с учетом растущих рисков и более активного роста американской экономики, в январе ФРС, по всей видимости, возьмет паузу в смягчении ДКП. Дальнейшая траектория ставки будет увязана главным образом со скоростью и полнотой выполнения экономической части предвыборных обещаний избранного президента США Дональда Трампа.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам заседания 18–19 декабря продолжил цикл смягчения ДКП, снизив ставку на 25 базисных пунктов (б. п.), до 4,25–4,75%. Это уже третье снижение подряд: до сентября ради замедления инфляции в США ставка больше года удерживалась на максимальном с 2001 года уровне 5,25–5,5%. Решение продолжить смягчение монетарной политики, совпавшее с ожиданиями рынка, регулятор принял, ориентируясь на прогресс в достижении цели по инфляции — 2%. При этом ФРС отметила, что фактический показатель по-прежнему остается «несколько высоким».

В ноябре индекс инфляции составил 2,7% после 2,6% в октябре. Рост показателя фиксировался второй месяц подряд. Дефлятор потребительских расходов (PCE), на который в большей степени ориентируется ФРС, составил в октябре 2,3% после 2,1% в сентябре (данные за ноябрь будут опубликованы в конце этой недели).

Базовый показатель (Core PCE, без учета стоимости продовольствия и энергоносителей) также демонстрировал ускорение роста: до 2,8% с 2,7% месяцем ранее.

Поясним, расхождение в значениях CPI и PCE объясняется разными методологиями их расчета (отличаются формулы и вес отдельных компонентов): дефлятор считается более «чувствительным» индикатором.

Отметим, некоторую неопределенность в последующие решения регулятора могут внести данные о состоянии рынка труда. В ноябре он восстанавливался после октябрьского спада, обусловленного ураганами и забастовками: за месяц было создано 227 тыс. мест (в октябре, по пересмотренным данным, 36 тыс.). Судить об устойчивом охлаждении рынка труда с учетом краткосрочных колебаний пока не вполне возможно. По оценке ФРС, условия на рынке труда в целом «ослабли», уровень безработицы вырос, но остается низким.

Более устойчивым, чем ожидал регулятор, остается и рост экономики — на это уже указывают опережающие индикаторы (см. “Ъ” от 17 декабря). Более высокие оценки на этот год уже заложены в обновленный в среду макропрогноз ФРС (публикуется раз в квартал). Теперь ожидается, что в 2024 году ВВП США увеличится на 2,5% (сентябрьский прогноз предполагал рост на 2%). Впрочем, на горизонте ближайших лет рост замедлится: в 2025-м он может составить 2,1% (2%), в 2026-м — 2% (2%). Уровень безработицы по итогам этого года прогнозируется в 4,2% (4,4%), в следующем — в 4,3% (4,4%), в 2026 году — 4,3% (4,3%).

Оценки инфляции (PCE) в новом прогнозе повышены: предполагается, что в 2024 году показатель будет в среднем составлять 2,4% (в сентябре ожидалось 2,3%), в 2025-м — 2,5% (2,1%), в 2026-м — 2,1%.

Поясним, в прогнозе пока не учтены последствия, которые могут реализоваться в связи с экономическими планами избранного президента США Дональда Трампа. При этом внешние и внутренние наблюдатели солидарны в том, что введение новых и повышение действующих пошлин на импорт, а также изменения в налоговой и миграционной политике (подробнее см. “Ъ” от 8 ноября) могут обернуться новым разгоном инфляции и отложить смягчение ДКП на неопределенный срок.

Прогнозы и поступающие данные об инфляции и деловой активности свидетельствуют о том, что в январе ФРС с высокой долей вероятности возьмет паузу в смягчении ДКП. Следующее заседание будет проходить уже при действующем президенте Трампе: его инаугурация назначена на 20 января, заседание — на 28–29 января.

Мировые управляющие ждут от наступающего года усиления американского протекционизма

Отметим, что отдельным предметом дискуссии на ближайших заседаниях ФРС, по всей видимости, станет вопрос об уровне нейтральной ставки, при которой ДКП не стимулирует, но и не сдерживает экономический рост, а инфляция соответствует цели регулятора (четкой формулы для ее расчета нет). Напомним, в течение нескольких последних лет представители ФРС оценивали такой уровень в 2–2,5%, однако в последние месяцы он сдвигается все ближе к 3% и, вероятно, может превысить это значение. Из заявлений господина Пауэлла следует, что определение «балансирующей» отметки потребует от ФРС времени и осторожности. После заседания он заявил, что с учетом снижения ставки до нынешнего уровня регулятор может позволить себе быть осторожнее, рассматривая дальнейшие корректировки денежно-кредитной политики. «Мы значительно приблизились к нейтральному уровню ставок, но политика остается ограничительной», — сказал глава ФРС.

Кристина Боровикова

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