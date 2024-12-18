ФРС ушла в минус

Федеральная резервная система (ФРС) США, как и ожидалось, продолжила смягчать свою денежно-кредитную политику (ДКП): по итогам последнего в этом году заседания ставка снижена на 25 базисных пунктов, до диапазона 4,25–4,75% годовых. Свое решение регулятор объяснил прогрессом в достижении цели по инфляции в США. Впрочем, с учетом растущих рисков и более активного роста американской экономики, в январе ФРС, по всей видимости, возьмет паузу в смягчении ДКП. Дальнейшая траектория ставки будет увязана главным образом со скоростью и полнотой выполнения экономической части предвыборных обещаний избранного президента США Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам заседания 18–19 декабря продолжил цикл смягчения ДКП, снизив ставку на 25 базисных пунктов (б. п.), до 4,25–4,75%. Это уже третье снижение подряд: до сентября ради замедления инфляции в США ставка больше года удерживалась на максимальном с 2001 года уровне 5,25–5,5%. Решение продолжить смягчение монетарной политики, совпавшее с ожиданиями рынка, регулятор принял, ориентируясь на прогресс в достижении цели по инфляции — 2%. При этом ФРС отметила, что фактический показатель по-прежнему остается «несколько высоким».

В ноябре индекс инфляции составил 2,7% после 2,6% в октябре. Рост показателя фиксировался второй месяц подряд. Дефлятор потребительских расходов (PCE), на который в большей степени ориентируется ФРС, составил в октябре 2,3% после 2,1% в сентябре (данные за ноябрь будут опубликованы в конце этой недели).

Базовый показатель (Core PCE, без учета стоимости продовольствия и энергоносителей) также демонстрировал ускорение роста: до 2,8% с 2,7% месяцем ранее.

Поясним, расхождение в значениях CPI и PCE объясняется разными методологиями их расчета (отличаются формулы и вес отдельных компонентов): дефлятор считается более «чувствительным» индикатором.

Отметим, некоторую неопределенность в последующие решения регулятора могут внести данные о состоянии рынка труда. В ноябре он восстанавливался после октябрьского спада, обусловленного ураганами и забастовками: за месяц было создано 227 тыс. мест (в октябре, по пересмотренным данным, 36 тыс.). Судить об устойчивом охлаждении рынка труда с учетом краткосрочных колебаний пока не вполне возможно. По оценке ФРС, условия на рынке труда в целом «ослабли», уровень безработицы вырос, но остается низким.

Более устойчивым, чем ожидал регулятор, остается и рост экономики — на это уже указывают опережающие индикаторы (см. “Ъ” от 17 декабря). Более высокие оценки на этот год уже заложены в обновленный в среду макропрогноз ФРС (публикуется раз в квартал). Теперь ожидается, что в 2024 году ВВП США увеличится на 2,5% (сентябрьский прогноз предполагал рост на 2%). Впрочем, на горизонте ближайших лет рост замедлится: в 2025-м он может составить 2,1% (2%), в 2026-м — 2% (2%). Уровень безработицы по итогам этого года прогнозируется в 4,2% (4,4%), в следующем — в 4,3% (4,4%), в 2026 году — 4,3% (4,3%).

Оценки инфляции (PCE) в новом прогнозе повышены: предполагается, что в 2024 году показатель будет в среднем составлять 2,4% (в сентябре ожидалось 2,3%), в 2025-м — 2,5% (2,1%), в 2026-м — 2,1%.

Поясним, в прогнозе пока не учтены последствия, которые могут реализоваться в связи с экономическими планами избранного президента США Дональда Трампа. При этом внешние и внутренние наблюдатели солидарны в том, что введение новых и повышение действующих пошлин на импорт, а также изменения в налоговой и миграционной политике (подробнее см. “Ъ” от 8 ноября) могут обернуться новым разгоном инфляции и отложить смягчение ДКП на неопределенный срок.

Прогнозы и поступающие данные об инфляции и деловой активности свидетельствуют о том, что в январе ФРС с высокой долей вероятности возьмет паузу в смягчении ДКП. Следующее заседание будет проходить уже при действующем президенте Трампе: его инаугурация назначена на 20 января, заседание — на 28–29 января.

Отметим, что отдельным предметом дискуссии на ближайших заседаниях ФРС, по всей видимости, станет вопрос об уровне нейтральной ставки, при которой ДКП не стимулирует, но и не сдерживает экономический рост, а инфляция соответствует цели регулятора (четкой формулы для ее расчета нет). Напомним, в течение нескольких последних лет представители ФРС оценивали такой уровень в 2–2,5%, однако в последние месяцы он сдвигается все ближе к 3% и, вероятно, может превысить это значение. Из заявлений господина Пауэлла следует, что определение «балансирующей» отметки потребует от ФРС времени и осторожности. После заседания он заявил, что с учетом снижения ставки до нынешнего уровня регулятор может позволить себе быть осторожнее, рассматривая дальнейшие корректировки денежно-кредитной политики. «Мы значительно приблизились к нейтральному уровню ставок, но политика остается ограничительной», — сказал глава ФРС.

Кристина Боровикова