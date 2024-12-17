Американское производство вписалось в планы ФРС

Деловая активность в производственном секторе США в декабре продолжает сжиматься, следует из предварительных данных Hamburg Commercial Bank (HCOB) и агентства S&P Global. В декабре промышленный индекс PMI для США снизился до 48,3 пункта после 49,7 пункта в ноябре. Аналитики ждали незначительного роста — до 49,8 пункта (отметка в 50 пунктов отделяет рост активности от спада). Субиндекс выпуска при этом снизился до минимальных с мая 2020 года 46 пунктов (47,9 месяцем ранее). Среди причин сжатия — сокращение экспортных заказов, что отчасти объясняется слабостью спроса в Китае и Германии (это основные направления для американских поставок). Дополнительное давление на ожидания в секторе оказывает возможность повышения пошлин на импорт в США, что, вероятно, вызовет и более заметное сжатие внешнего спроса (см. “Ъ” от 25 ноября и 6 декабря).

В секторе услуг деловая активность, напротив, демонстрирует устойчивый рост. На фоне увеличения занятости, а также позитивных ожиданий в связи с избранием президентом Дональда Трампа (бизнес рассчитывает на снижение налогов, см. “Ъ” от 8 ноября) в декабре индекс в секторе увеличился до максимальных с октября 2021 года 58,5 пункта (56,1 в ноябре, прогноз — 55,7 пункта). Заказы росли наиболее быстрыми темпами с марта 2022 года.

В связи с расширением активности в услугах (сектор вносит основной вклад в рост экономики США) композитный PMI в декабре предварительно составил 56,6 пункта (54,9 в ноябре). Опережающие индикаторы ноября—декабря указывают на то, что рост экономики в четвертом квартале может несколько ускориться. Напомним, в третьем квартале ВВП США увеличился на 2,8%.

Предположения о более заметном росте экономики в четвертом квартале и данные о разнонаправленной динамике деловой активности в производстве и услугах укладываются в ожидания ФРС. После прошлого заседания регулятор дал понять, что снижение ставок будет постепенным — в декабре шаг, по всей видимости, вновь составит 25 базисных пунктов. В пользу такого сценария говорит и динамика PCE Core — значение дефлятора потребительских расходов (без учета продуктов питания и энергоресурсов), на который ориентируется ФРС, в октябре составило 2,8% после 2,7% в сентябре.

Кристина Боровикова