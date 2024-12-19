В Сочи разлилась Херота
В населенных пунктах Адлерского, Хостинского и Лазаревского районов города-курорта Сочи вводится локальный режим ЧС в связи с угрозой оползней после сильных дождей, сообщает администрация Сочи. Сообщается, в частности, о разливе реки Хероты (длина около 14 км, впадает в Черное море в черте Адлера). Данные о проникновении воды в дома пока проверяются. Село Сергей-Поле со 120 жителями из-за оползня оказалось отрезано от внешнего мира. Сюда организовали доставку продуктов и предметов первой необходимости, прорабатывается альтернативный маршрут проезда через территорию Сочинского нацпарка. В селе Бестужевском повреждена дорога и газопровод, идут ремонтные работы. Мониторинговые группы администрации приступили к оценке ущерба. В Сочи продолжаются восстановительные работы на автодорогах, поврежденных селевыми потоками, идет уборка пляжей от мусора, принесенного штормом. Возобновлено движение на пострадавшем от оползня участке железной дороги на перегоне Мамайка—Дагомыс.