В Сочи разлилась Херота

В населенных пунктах Адлерского, Хостинского и Лазаревского районов города-курорта Сочи вводится локальный режим ЧС в связи с угрозой оползней после сильных дождей, сообщает администрация Сочи. Сообщается, в частности, о разливе реки Хероты (длина около 14 км, впадает в Черное море в черте Адлера). Данные о проникновении воды в дома пока проверяются. Село Сергей-Поле со 120 жителями из-за оползня оказалось отрезано от внешнего мира. Сюда организовали доставку продуктов и предметов первой необходимости, прорабатывается альтернативный маршрут проезда через территорию Сочинского нацпарка. В селе Бестужевском повреждена дорога и газопровод, идут ремонтные работы. Мониторинговые группы администрации приступили к оценке ущерба. В Сочи продолжаются восстановительные работы на автодорогах, поврежденных селевыми потоками, идет уборка пляжей от мусора, принесенного штормом. Возобновлено движение на пострадавшем от оползня участке железной дороги на перегоне Мамайка—Дагомыс.

Анна Перова, Краснодар