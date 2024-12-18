Лидер СРЗП Миронов назвал вредительством повышение ключевой ставки ЦБ

Лидер «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов раскритиковал повышение ключевой ставки Центробанком (ЦБ). В пятницу, 20 декабря, состоится очередное заседание совета директоров ЦБ, на котором ставку могут снова повысить.

Господин Миронов назвал действия ЦБ вредительством. Он считает, что регулятор повышением ключевой ставки «выполняет указ» Международного валютного фонда. ЦБ обосновывает это борьбой с инфляцией, но с июля 2023 года, когда регулятор начал повышать учетную ставку, инфляция выросла в два раза, отметил лидер СРЗП.

Сергей Миронов уверен, что повышение ключевой ставки «гробит нашу экономику» и не дает возможности поднимать ВВП. Он назвал это «очень негативным фактором» 2024 года и обратился к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. «Эй, госпожа Набиуллина, вы как-то вообще адекватны или нет? Что за бред вы несете? О чем вы говорите?». Видео его выступления опубликовал RTVI.

25 октября регулятор повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до рекордных 21% годовых. Глава ЦБ допускала повышение ключевой ставки в декабре. Господин Миронов еще в апреле называл ставку «заоблачной», когда она была на уровне 16%. В этом месяце СРЗП внесла в Госдуму законопроект, позволяющий депутатам обращаться к президенту с просьбой о досрочном освобождении председателя ЦБ.

Подробности о росте ставки — в материале «Ъ FM» «Ставка интригует шагом».