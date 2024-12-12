В ГД внесли проект о праве депутатов обращаться к президенту для снятия главы ЦБ

Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект, позволяющий депутатам обращаться к президенту с просьбой о досрочном освобождении председателя Центробанка. Обращаться к президенту с такой просьбой сможет группа депутатов численностью не менее одной пятой от общего числа депутатов ГД. Центробанк с 2013 года возглавляет Эльвира Набиуллина.

Законопроектом также предлагается расширить список случаев, когда глава ЦБ может быть освобожден от должности. Среди причин для отстранения председателя ЦБ значится неисполнение обязанностей по защите и обеспечению устойчивости рубля, установленных Конституцией.

В законопроекте также прописывается цель Центрального банка — обеспечение роста валового внутреннего продукта, реальной зарплаты работников и номинальной среднемесячной зарплаты выше среднемировых показателей. Кроме того, предлагается закрепить за Госдумой право на парламентский контроль по оценке достижения ЦБ его целей.

Председатель партии Сергей Миронов в комментарии ТАСС отметил, что эти меры помогут укрепить доверие граждан к финансовой системе страны. По его мнению, глава Центрального банка должен нести персональную ответственность за результаты деятельности финансового регулятора.

За 2024 год ЦБ несколько раз поднимал ключевую ставку. В конце октября Центробанк поднял ее до 21% годовых. Это самый высокий процент с момента введения ставки в 2013 году. Госпожа Набиуллина говорила, что регулятор в 2025 году перейдет к снижению ключевой ставки, если не будет дополнительных шоков.

Подробнее о деятельности ЦБ — в материале «Ставка играет».